Giovedì 11 appuntamento degli “Incontri con la Storia” alla biblioteca di Senigallia Per l'occasione verrà presentato il libro di Sergio Sparapani "La Storia di Ancona al centro del secondo"

Secondo appuntamento, giovedì 11 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Antonelliana di Senigallia, per la XX edizione degli “Incontri con la Storia”, rassegna storico-culturale promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea.

Si parla della vicenda contemporanea di Ancona, capoluogo regionale, città di ricche tradizioni storiche, in occasione della presentazione del libro di Sergio Sparapani, “Dieci battaglie della storia di Ancona. Due secoli di assedi, scontri e ribellioni dal 1799 al 1944” (Ed. affinità elettive, 2021).

Il titolo rende solo in parte giustizia al contenuto dell’opera, particolarmente densa: se infatti sono indubbiamente presenti gli assedi, e dunque le vicende militari che hanno caratterizzato la città dorica dalla fine del Settecento alla seconda guerra mondiale, c’è pure un’idea della città e della sua identità collettiva che spesso sfugge ai libri di storia; stiamo parlando dei cosiddetti “luoghi della memoria”, i luoghi in cui non solo passa la storia con i suoi avvenimenti, i protagonisti e i comprimari, ma anche quelli in cui tale transito sedimenta una serie di connessioni con la vita civile, la toponomastica, lo sviluppo della città.

Il libro di Sparapani è anche, ma non solo, un esempio di “Public history”, il recente approccio della storia contemporanea (codificato nel 2013) che viene coltivato al di fuori dei circuiti accademici, tra le associazioni, gli enti, la società civile, cultori e appassionati.

Presenta lo storico associativo Michele Servadio, autore di una documentata ricerca avente per oggetto la storia anconetana tra Otto e Novecento. A tutti gli intervenuti al pomeriggio sarà donata una delle recenti pubblicazioni associative aventi per tema la Resistenza nelle Marche. Ultimo appuntamento in Biblioteca civica giovedì 18 novembre, sempre alle 17.00, con la presentazione della nuova edizione del “Dizionario biografico delle donne marchigiane”.