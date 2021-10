Prima giornata “dietro la lavagna” per la US Pallavolo Senigallia Sconfitte per 3-0 sia la squadra femminile Banco Marchigiano Miv, che la maschile Security Tape

137 Letture Sport

Deludente esordio nel campionato di serie C femminile di volley per la Banco Marchigiano Miv Senigallia.

La squadra di coach Paradisi è stata sconfitta con un netto 3-0 a Gradara dal Team 80 Gabicce Gradara con i parziali di 25-21, 25-8, 25-21.

La partita delle senigalliesi è durata una quindicina di minuti.

Nella prima metà del primo set, infatti, le nerazzurre hanno tenuto botta alla grande sembrando a tratti migliori delle avversarie in tutti i fondamentali.

Sul vantaggio di 16-14, però, il Banco Marchigiano Miv si bloccava.

Le padrone di casa infilavano cinque punti consecutivi passando a condurre 19-16 e si rendevano irraggiungibili fino al 25-21 finale.

A dir poco imbarazzante il secondo set iniziato con 11 punti consecutivi per il Team 80 e proseguito peggio fino al punteggio finale di 25-8. Numeri che meriterebbero la punizione di finire dietro la lavagna come a scuola ai vecchi tempi.

Più “dignitoso” il 25-21 con cui le senigalliesi si arrendevano anche nel terzo set.

Le assenze per infortunio di capitan Rossella Berluti e di Linda Gambelli non bastano a spiegare questa involuzione rispetto alle buone prove in Coppa Marche.

“Non è stato un problema tecnico ma soltanto mentale – ha commentato coach Roberto Paradisi –. La squadra, irriconoscibile rispetto alle brillanti prestazioni in Coppa Marche, è crollata psicologicamente. Occorrerà lavorare”.

L’occasione di rifarsi ci sarà mercoledì 27 quando è in programma la seconda giornata di campionato.

La Banco Marchigiano Miv ospiterà al Boario la Virtus Fano. Inizio del match ore 21,15.

Sconfitti anche i ragazzi della Security Tape in Serie D

E’ partito anche il campionato di serie D maschile che vede protagonista la Security Tape Senigallia.

I giovani ragazzi affidati all’esperta guida di Alberto Lanari sono stati sconfitti 3-0 a Pesaro sul campo della Montesi con i parziali di 25-14, 25-14, 25-23.

Nulla da fare per i nerazzurri contro una squadra obiettivamente più avanti nell’esperienza e nel livello tecnico da poter mettere in campo.

Comunque buona la prova della Security tape che non ha mollato fino alla fine disputando un terzo set alla pari con gli avversari.

Sabato 30 ottobre seconda giornata in casa contro la Moplan Belvedere Ostrense.