Ultimo test delle ragazze della MyCicero Basket2000 Senigallia prima del campionato Prova superata dalle atlete senigalliesi che hanno vinto contro l'Happy Basket Rimini

Giovedì 30 settembre ultimo test delle ragazze della MyCicero Basket2000 Senigallia in preparazione al campionato che inizierà a metà mese, ancora una volta contro Happy Basket Rimini, ma questa volta sul parquet amico di via Capanna. Come consuetudine in queste partite sono stati fatti cinque tempi di 10 minuti in cui il quinto senza pause nello scorrere del tempo.



Alla fine la somma dei punti ha premiato l’impegno delle ragazze senigalliesi con questi parziali 9-7, 11-12, 9-13, 17-11 e 8-5.

Non ha partecipato a questo allenamento Bernardi per non mettere a repentaglio la ripresa dopo l’infortunio occorsole a San Severino Marche.

Ora, dopo un piccolo riposo per le ragazze che riprenderanno tutte assieme giovedì 7, inizierà l’ultima settimana di preparazione per trovarsi pronte per il debutto ad Ancona contro Basket Girls.

Come solito il commento di coach Luconi:

“Contro Rimini abbiamo disputato un test importante per capire lo stato d’avanzamento dei lavori. Abbiamo bisogno di giocare e proprio per questo, in questo primo mese, abbiamo cercato di fare molto 5 contro 5 così da provare a conoscerci bene e fare in modo che le ragazze sappiano quelle che sono le idee che intendo sviluppare.

Il tutto nell’ottica di creare un gioco di squadra che sia efficace già in vista del difficilissimo esordio di Ancona dove dovremmo cercare di essere perfetti sotto ogni aspetto del gioco.

Nel complesso stiamo migliorando anche a livello di spaziature, tanto che la palla è arrivata anche sotto canestro dove abbiamo avuto modo di avere dei tiri in condizioni favorevoli.

Abbiamo sbagliato troppi canestri da sotto facili ma credo che questi errori siano dovuti anche alla stanchezza accumulata in questi settimane nelle quali lavoriamo sempre molto, anche fisicamente; chiaramente non possiamo permetterci questo tipo di errori ma dobbiamo essere sempre concentrati senza sprecare nulla. Neanche ai tiri liberi.

Negli ultimi minuti di partita abbiamo dimostrato una condizione invidiabile tanto che proprio nell’ultimo quarto abbiamo segnato 17 punti. A rimbalzo difensivo ci siamo mossi abbastanza bene ma si può sempre migliorare anche a rimbalzo d’attacco.

Abbiamo commesso alcuni errori sui quali poi siamo andati a lavorare nell’allenamento successivo come faremo anche nelle prossime sedute; dobbiamo capire cosa va bene e cosa va messo a punto. Dobbiamo migliorare tecnicamente tanto che cercheremo in allenamento di lavorare maggiormente anche sui fondamentali individuali.

Le ragazze lavorano sempre con attenzione ma, chiaramente, finché non inizierà il campionato…non sapremo effettivamente come abbiamo lavorato.

Le indicazioni sono positive anche rispetto ai punteggi dei test disputati sia contro le squadre del nostro livello sia contro quelle di livello superiore come Civitanova e Matelica.

Ho avuto modo di parlare con le ragazze spiegando loro sia a livello di squadra che a livello individuale cosa mi aspetto dal punto di vista cestistico; spero che tutto questo lavoro serva per crescere e creare una squadra che sappia battagliare ogni volta che scenderà in campo.”