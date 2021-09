“Marcia Perugia-Assisi nel segno di Don Milani e Gino Strada” Senigallia: Mangialardi annuncia la sua partecipazione

Il gruppo assembleare del Partito Democratico ha deciso di aderire all’unanimità alla Marcia Perugia-Assisi che si terrà domenica 10 ottobre.

L’appuntamento, nato grazie all’impegno e alla passione civile di un grande intellettuale pacifista come Aldo Capitini, ha sempre rappresentato nelle Marche un momento di riflessione e mobilitazione sia per le amministrazioni pubbliche che per la società civile.

“Cura è il nuovo nome della pace!” è lo slogan scelto per questa sessantesima edizione che intende ricordare l’opera di don Lorenzo Milani e il suo famoso “I care”, con l’obiettivo di riaffermare i principi della “Scuola di Barbiana” ed esortare tutti all’impegno, singolo e collettivo, rivolto alla pace. Oltre a don Milani, la Marcia Perugia-Assisi 2021 sarà dedicata anche a Gino Strada, recentemente scomparso.

“È un’adesione – spiega il capogruppo Maurizio Mangialardi – in sintonia con i valori della nostra regione e la preziosa attività di tante associazioni e di tanti enti locali che da anni operano in rete per costruire nel nostro territorio la cultura della pace, della solidarietà, della cooperazione tra i popoli, dei diritti e della democrazia. Riteniamo poi che il tema scelto come filo conduttore, la cura intesa come sinonimo di pace e rinnovata attenzione ai più deboli, all’ambiente e alle generazioni future, metta perfettamente a fuoco il punto da cui è necessario ripartire in un mondo drammaticamente segnato dal Covid per tentare di edificare una società nuova, diversa, più giusta. È una sfida difficile, lo sappiamo, e spesso i segnali che avvertiamo intorno a noi, da una pandemia che stenta a recedere creando nuovi lutti e sofferenze, ai venti di guerra che soffiano in tanti angoli del mondo, tendono a mortificare le speranze. Ma è proprio nella lezione di uomini come don Milani e Gino Strada, nella forza delle loro idee e del loro concreto esempio, che possiamo e dobbiamo trovare la linfa per iniziare un nuovo cammino”.