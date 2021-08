Grande successo per “Hawaiian Party” del Rotaract Club di Senigallia Durante la serata il conferimento della carica di Socio Onorario a Marco Pettinari e l'ingresso nel Club di Alessandro De Carlo

Sabato 7 agosto si è svolto, presso la meravigliosa terrazza dell’Hotel City, il tradizionale evento “Hawaiian Party” del Rotaract Club di Senigallia.



Nonostante le numerose restrizioni imposte dal Covid-19 con il Green Pass alla mano il Club è comunque riuscito a lanciare un messaggio di fiducia e speranza: un ritorno atteso e tanto desiderato. L’evento ha, infatti, riscosso grandissimo successo, coinvolgendo numerosi soci rotaractiani, rotariani, aspiranti ed ospiti da tutta Italia.

La Presidente del Rotaract Club di Senigallia, Angelica Badioli, insieme ai suoi soci ringrazia per la presenza tutti i partecipanti, tra i quali la Presidente Commissione Azione Giovani del Rotary Club Senigallia – presieduto da Mario Massacesi – ed Assistente del Governatore Gioachino Minelli Distretto Rotary 2090 A.R. 2021/2022, Gianna Prapotnich, la Past President del Rotary Club Senigallia A.R. 2020/2021 Rossana Berardi, il Rappresentante Distrettuale Rotaract 2090 per l’anno 2021/2022 Alessandro Ferretti, l’RRD Incoming Rotaract 2090 per l’anno 2022/2023 Giuseppe Paolucci, i Rappresentanti Distrettuali Incoming dei Distretti Rotaract 2080 (Lazio – Roma – Sardegna) Andrea Dragone, 2100 (Calabria – Campania – Territorio di Lauria) Valeria Molli e 2120 (Puglia – Basilicata) Aurora La Torre, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Interact Club Senigallia, rispettivamente Leonardo Tamburi e Vittorio Vissani.

Durante la serata hanno avuto luogo due momenti molto importanti per il Club: il conferimento della carica di Socio Onorario al Past President A.R. 2016/2017, Socio Amico e PHF Marco Pettinari e l’ingresso del nuovo socio Alessandro De Carlo.

La serata è stata inoltre allietata dal gioco della lotteria, con i golosissimi premi volti a promuovere le realtà del nostro territorio. Il Club ringrazia per la collaborazione Galli Enoteca, Frantoio Belfiore, Az. Agricola Dal Negus Di Matteo Bargnesi e Officina di ZAC di Senigallia, Cat Impianti di Jesi e Il Brillo Parlante di Cingoli.

Il ricavato della serata verrà devoluto al Service Distrettuale economico “2090 per AIRC”. Il Service nasce in memoria della socia Maria Cristina Cocca del Rotaract Club Ascoli Piceno – e nipote del Governatore eletto del Distretto Rotary 2090 A.R. 2022/2023 Paolo Giorgio Signore – ed è volto alla collaborazione con AIRC per la ricerca contro il cancro, attraverso la sensibilizzazione su questa tematica e la raccolta di fondi per favorire la ricerca stessa.