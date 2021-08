Martedì 17 agosto presentazione del nuovo libro di Even Mattioli L'appuntamento è fissato per le ore 21.15 presso la Rocca Roveresca di Senigallia

Un’altra interessante presentazione della Libreria Iobook avrà luogo martedì 17 agosto alle 21.15: Even Mattioli presenterà “Anche se Mauro non c’era” alla Rocca Roveresca di Senigallia, in dialogo con Matteo Gilebbi.

Il libro, edito da Helicon, è una raccolta di undici racconti brevi dove alle “cose” che succedono nelle vite delle persone si aggiungono quelle che accadono dentro le persone, tra i pensieri, i silenzi e i ricordi di un passato ancora presente. Undici storie per rabbia e altre emozioni, raccontate in equilibrio (precario) tra leggerezza e profondità, ironia e introspezione.

Questa presentazione si colloca all’interno della rassegna “Le Marche tra le Righe” della Libreria Iobook di Senigallia, un ciclo di incontri e appuntamenti dedicati agli autori e alla letteratura marchigiana.

L’ingresso è libero, è necessario il Green Pass. Le normative anti-Covid prevedono un numero di posti limitato, si consiglia la prenotazione presso la Libreria Iobook chiamando lo 071 7928887, scrivendo a ordiniiobook@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 353 4283415.