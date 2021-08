Pd Senigallia: solidarietà al Prof.Silvestri, a Mangialardi e alla Consigliera comunale Angeletti” "Presi di mira dal furore becero no-vax"

Il Partito Democratico di Senigallia esprime piena solidarietà al Prof. Guido Silvestri, al Capo gruppo PD in Consiglio Regionale Maurizio Mangialardi e alla Consigliera comunale PD Margherita Angeletti, presi di mira dal furore becero no-vax.



L’anonimo manifesto apparso in piazza ad Ancona che fa il paio con i manifesti contro i vaccini e il green pass affissi in questi giorni in città, come ha ben detto il Prof. Guido Silvestri, dovrebbe solo far vergognare questa gente “a pubblicare certa roba”.

Come Partito Democratico Senigallia stigmatizziamo l’uso del Vangelo per diffondere teorie complottiste e fuorvianti a discapito del sapere scientifico.

Chiediamo, altresì, una presa di posizione netta di condanna ai manifesti vaneggianti contro i vaccini e il green pass al sindaco Olivetti, alla sua Giunta e alla sua maggioranza di centro-destra.

I fatti accaduti in questi giorni con l’affissione di manifesti deve essere chiarita in Consiglio comunale anche in virtù dell’interrogazione scritta dalla vice-presidente del Consiglio Margherita Angeletti, ma i cittadini chiedono rigore morale e una presa di posizione determinata dell’amministrazione comunale è doverosa. Se quest’ultima tarderà ancora ad arrivare, con anche il concerto di Povia in vista (Ndr:annullato nelle ultime ora), si potrà pensare solo ad una irresponsabile concessione di spazio alle ciarlatanerie no-vax.

Al riguardo, attraverso i social, ha preso personalmente posizione anche il consigliere Dario Romano: “Con questo manifesto torniamo dritti nel Medioevo, nell’oscurantismo più becero, nella negazione di secoli di scienza. Dopo di che, si può solo scavare. La mia piena solidarietà (e di tutto il gruppo consiliare PD) alla nostra consigliera e vicepresidente del consiglio comunale Margherita Angeletti. Piena solidarietà anche a un luminare della scienza come Guido Silvestri, costretto a confrontarsi con questo fango. Solidarietà piena, infine, al nostro consigliere regionale Maurizio Mangialardi e l’abbraccio di tutta la nostra comunità. Stiamo e saremo sempre dalla stessa parte, contro chi soffia sul fuoco dell’ignoranza e della paura. Dall’altra parte, la vergogna del silenzio e della minimizzazione: le posizioni pilatesche del Sindaco Olivetti, primo cittadino di una città dove non sa mai ciò che accade e del governatore Acquaroli, eterodiretto politicamente da Roma. Vergogna!”.