Pallavolo Senigallia, Alberto Lanari torna in panchina Nel 2016 fu l’allenatore che, per la prima volta nella storia del settore maschile dell’Us Pallavolo Senigallia, portò la squadra nerazzurra in serie C.

103 Letture Sport

Nel 2016 fu l’allenatore che, per la prima volta nella storia del settore maschile dell’Us Pallavolo Senigallia, portò la squadra nerazzurra in serie C.



Per questo motivo e per le sue tante qualità tecniche e umane, la società è felice di annunciare il ritorno di Alberto Lanari sulla panchina della Security Ta.Pe. Senigallia, la squadra maschile dell’Us, che da ottobre inizierà la propria stagione in serie D.

L’Us ha affidato ad Alberto Lanari, che sarà affiancato in panchina dal vice Marco Magi, il rilancio del settore maschile, con la certezza che la sua autorevolezza e la sua storia personale e sportiva rappresentano per la società nerazzurra la migliore garanzia per finalmente far decollare l’intero settore.

Entusiasmo e tante aspettative per un ritorno in panchina di uno dei più blasonati allenatori delle Marche con alle spalle esperienze anche di serie nazionali. Lanari, che è sempre rimasto a disposizione della US collaborando alla supervisione tecnica del maschile, assumerà in prima persona la direzione tecnica del settore.

La storia di Lanari va di pari passo con la storia della pallavolo a Senigallia. Pochi personaggi come lui hanno rappresentato il volley nella nostra città e la sua enorme esperienza sarà di grandissimo aiuto ai giovani ragazzi della nostra serie D che avevano bisogno di una guida di tale livello.

Ad Alberto il bentornato e l’in bocca al lupo da parte del direttivo dell’Us Pallavolo Senigallia.