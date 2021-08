“Le Marche romantiche e misteriose”, libro di Chiara Giacobelli, presentato a Senigallia Serata dedicata alla cultura e ai libri nel cortile della Rocca Roveresca. Il saluto del Presidente del Consiglio Massimo Bello

Nella serata di sabato 31 luglio, nell’affascinante cornice della Rocca Roveresca di Senigallia, Chiara Giacobelli ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Le Marche romantiche e misteriose”, dedicato a scoprire non soltanto le Marche, ma anche i personaggi che nel corso dei secoli ne hanno segnato la storia, senza lasciare una forte traccia nella memoria di tutti.

A fare gli onori di casa il Presidente del Consiglio Massimo Bello, che ha portato il saluto del Sindaco Massimo Olivetti, dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale all’autrice e agli ospiti convenuti all’incontro dell’ultimo volume della Giacobelli.

“Ritrovarsi a parlare di cultura e di storia – ha detto il Presidente Bello – ha significato ricordare da dove veniamo, chi siamo e soprattutto conoscere l’eredità che il passato ci ha lasciato. La nostra regione e la nostra città sono territori colmi di storie, di aneddoti e di migliaia di pagine, che ancora non conosciamo. Ma Chiara, in questo cammino narrativo, ha accompagna tutti noi affinché riuscissimo a scoprirlo con delicatezza e passione. Il suo nuovo lavoro editoriale è nato dal desiderio di non fermarsi mai, ma di continuare a scoprire la bellezza monumentale e la ricchezza culturale delle nostre terre, condividendo le sue emozioni con tutti noi.”

La Giacobelli, scrittrice e giornalista, nella sua nuova pubblicazione, ha raccolto 30 racconti che, con uno stile narrativo unico e piacevole, hanno curiosato nelle vite di altrettanti poeti, scultori, scrittrici, attrici, collezioniste d’arte, mecenati, regine, papi, registi, esploratori, nonché compagne di maestri come Gioachino Rossini e Gaspare Spontini.

La serata è stata allietata dalla presenza di un pubblico interessato e condotta da due splendide “voci storiche” di Radio Velluto, Felix e Raffaella, che hanno guidato con professionalità le due ore dedicate al libro di Chiara Giacobelli. Ad animare ulteriormente la serata al cortile della Rocca Roveresca di Senigallia anche i figuranti storici dell’associazione “L’estetica dell’Effimero”, che hanno fatto rivivere per un istante uno scorcio importante della storia senigalliese del 1478-79.