Si terrà martedì 20 luglio la presentazione del libro sul Covid Hotel di Senigallia L'evento si svolgerà alle 21.30 presso la Casa San Benedetto

69 Letture Cultura e Spettacoli

Da segnare sull’agenda l’appuntamento di martedì 20 luglio alle ore 21.30 nel giardino di Casa San Benedetto, in via delle Saline 58 a Senigallia: ospiti importanti come Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Salvatore Geraci, responsabile dell’ambulatorio Caritas di Roma, e il nostro vescovo Franco Manenti per presentare al pubblico la realizzazione editoriale di un grande progetto cresciuto in tempo di pandemia.

“Una storia di accoglienza e prossimità – Il Covid Hotel di Senigallia” infatti è il libro edito per EMI con prefazione di Marco Tarquinio, curato da Gabriele Pagliariccio e Giovanni Bomprezzi insieme ai volontari dell’ambulatorio solidale Paolo Simone Maundodé e di Caritas Senigallia. Un libro che racconta un’esperienza unica nel suo genere e prima nella regione Marche, quella del Covid Hotel, che ha visto in prima linea sanitari, professionisti, volontari, cittadini, amici, pronti a offrire agli assistiti, positivi al Covid ma in una situazione di impossibilità di gestire la quarantena nella propria abitazione, la massima serenità e la massima sicurezza. I sacrifici, le soddisfazioni, i sorrisi e i pianti, le voci e i racconti sono entrati in questo libro pieno di umanità e di vita, curato dal dottor Pagliariccio, medico promotore della struttura, e da Giovanni Bomprezzi, direttore di Fondazione Caritas Senigallia.

La serata comincia alle ore 20 con un aperitivo sotto gli ulivi, inserita nel fitto programma estivo degli aperitivi solidali di Casa San Benedetto, e prosegue alle 21.30 con la presentazione vera e propria, moderata dalla giornalista Laura Mandolini.

Nel pieno rispetto delle normative anti Covid è necessaria la prenotazione al 342 0710481.