Dal 16 al 19 luglio a Senigallia torna l’appuntamento con la scienza con “Fosforo” In Piazza Garibaldi 38 eventi in programma con tanti ospiti tra ricercatori e divulgatori scientifici - VIDEO

Torna a Senigallia “Fosforo”, la festa della scienza, con tante iniziative ed attività volte a far avvicinare ed interessare le persone a questo mondo, attraverso il divertimento.

“Fosforo”, come ha raccontato il direttore Mattia Crivellini al nostro servizio video, avrà luogo dal 16 al 19 luglio in Piazza Garibaldi, con 38 appuntamenti in programma e tanti ospiti come ricercatori e divulgatori scientifici, tra cui Beatrice Mautino che aprirà l’evento con un incontro pubblico in cui parlerà della scienza che c’è dietro la cosmesi.

Il direttore dell’evento ha anche anticipato che per questa edizione di “Fosforo” tornerà la location di Boscomio, con tanti laboratori ed incontri con esperti.