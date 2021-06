Mostra dedicata ad Ercole Mastai a Senigallia A Palazzo Mastai

Con l’arrivo dell’estate Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX di Senigallia inaugura una nuova esposizione nel grande salone di rappresentanza al piano nobile.

Ercole Mastai. Il ritratto di un nobile senigalliese del ‘700 questo il titolo dell’evento che, traendo origine da un recente restauro, porta all’attenzione il ritratto di Ercole Mastai, giovinetto, quale simbolo di quella nobiltà di reggimento che per secoli ha guidato le vicende della Senigallia pontificia.

Ecco dunque che dai depositi di Palazzo Mastai riemerge un ritratto del conte Ercole (1727-1818) – nonno di Giovanni Maria, poi papa col nome di Pio IX – che ha molto da raccontare sulla sua epoca. Recentemente restaurato dal Professore Michele Papi, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, questo interessante olio su tela di 100 x 78 centimetri, datato 9 settembre 1741, rispecchia in pieno lo spirito di un secolo complesso come il XVIII, fatto «della più sublime superficialità e delle massi-me rivoluzioni», per riprendere le parole di Flavio Caroli, Storico dell’Arte dei nostri tempi. Occasione sarà anche quella di ammirare Palazzo Mastai, casa museo aperta sin dal 1892, che racconta negli arredi, nelle opere, nei cimeli il modo di vivere dell’aristocrazia della provincia pontificia in una Senigallia le cui fortune erano legate alla fiera franca della Maddalena. L’esposizione, visi-tabile tutti i giorni feriali in concomitanza con la casa museo, resterà aperta si-no a dicembre. Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX vi attende per le visite guidate, sempre ad ingresso gratuito, dal lunedì al sabato con orario estivo (giugno-luglio-agosto) 9-12/17-19.

Il Museo aderisce all’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. Info: www.diocesisenigallia.it – www.pionono.it – tel. 071.60649 – 071.7920709.