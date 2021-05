Senigallia, Pokey LaFarge, in esclusiva nazionale al Summer Jamboree 2021 Un'edizione diversa, a causa del Covid-19 ma speciale, mentre si pensa allo sviluppo del Festival Internazionale

146 Letture Associazioni

“Non chiamatela musica retrò” (P. LaFarge). Quella che suona il sorprendente Pokey LaFarge, uno tra gli ospiti big della attesa speciale edizione 2021 del Summer Jamboree, è musica americana al 100%. Musica emblematica per l’anima del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, che sarà a Senigallia dal 30 luglio all’8 agosto 2021.



Cantautore, chitarrista e attore dell’Illinois, classe 1983, atteso in concerto in esclusiva nazionale il 5 agosto, Pokey LaFarge sul palco è irresistibile.

Con il suo stile, la sua autenticità e pezzi sia originali che tradizionali, ha ridato freschezza all’eredità sonora che arriva da Chicago e New Orleans, dagli anni della nascita del Blues all’evoluzione del Jazz, percorrendo anche le strade blu del Western Swing, del Country, delle Grass Song. Grazie a lui, anche i giovanissimi sono tornati nell’abbraccio dell’intramontabile Rock and Roll e non è un caso che lo abbia notato anche Jack White. Nel 2011, il cantante dei White Stripes ha infatti deciso di produrlo con la sua Third Man Records e fargli aprire i concerti del suo tour.

LaFarge ha sulle spalle una lunga proficua gavetta che lo ha portato a suonare in lungo e in largo per gli States. Ha autoprodotto diversi dischi (l’album di debutto è del 2006), vinto tra gli altri due Independent Music Award per miglior album “Americana” e nel 2017 l’Ameripolitan Music Award come miglior voce maschile di Wester Swing. L’ultimo album “Rock Bottom Rhapsody” è del 2020.

Sarà un Summer Jamboree sicuramente diverso ma, come già annunciato a marzo scorso, la XXI edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 sostenuto dal Comune di Senigallia, si farà.

Le modalità di accesso ai concerti e agli spettacoli verranno indicate nelle prossime settimane in base a quelle che saranno le norme anti Covid-19.

Nel frattempo si stanno valutando le strade percorribili per supportare il Festival secondo i principi della sostenibilità, per garantire un percorso di crescita del Summer Jamboree per gli anni a venire.

Un percorso, come rappresentato dall’Amministrazione Comunale di Senigallia e dal management del Summer Jamboree, durante il recente incontro avuto alla Regione Marche con il Presidente Acquaroli, che consenta al Festival di poter implementare progetti artistici, culturali, espositivi scenografici e promozionali altamente qualitativi e attrattivi sul piano internazionale, al fine di mantenere e accrescere l’impatto e indotto economico che il Summer Jamboree è in grado di generare sul territorio marchigiano (impatto economico ed indotto totale del 2019 di 28,7 milioni di euro, con un valore aggiunto di 18,2 milioni).

Con fondi appropriati sarà possibile garantire la crescita adeguata del Festival ed integrare progetti culturali, musicali ed espositivi importanti, in grado anche di destagionalizzare e attrarre un pubblico in un arco temporale più ampio.

Contestualmente al percorso artistico, scenografico e culturale, il Summer Jamboree, nel solco tracciato dalla società già da qualche anno, è al lavoro per espandere le attività che possono essere messe in campo per minimizzare l’impatto ambientale del Festival, massimizzando al contempo azioni portatrici di una profonda consapevolezza legata al tema dello Sviluppo economico sostenibile, secondo le linee fondamentali della AGENDA 2030.

In questa direzione si potranno trovare le giuste sinergie per ottenere il riconoscimento dei fondi dedicati al turismo ed ai progetti culturali sia su un piano nazionale che europeo.

Molte sono le iniziative e le sfide da cogliere per il prossimo futuro per assicurare lo sviluppo del Festival che rappresenta un volano unico per il territorio, sia dal punto di vista della promozione turistica che dal punto di vista economico.

Il Summer Jamboree è una eccellenza italiana, un faro capace di proiettare sul mondo un’idea di città gioiosa, accogliente e inclusiva. Un Festival che nel suo genere rappresenta un punto di riferimento internazionalmente riconosciuto. Un grande evento che può e deve ancora vedere il suo sviluppo più grande, se sostenuto, alimentato e supportato in maniera adeguata.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official