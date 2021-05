Marche seconda regione in Italia per percentuale di popolazione con ciclo vaccinale completato

Più indietro (15/a tra le regioni e province autonome) la regione nel computo totale di popolazione vaccinata con il 32,8% (32,9% media Italia). Nella regione (settimana 12-18 maggio), si conferma una performance in miglioramento sui casi positivi per 100mila abitanti e una diminuzione di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Marche sotto soglia di saturazione di posti letto in area medica (19%) e terapia intensiva (22%) occupati da pazienti Covid.