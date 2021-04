Pallacanestro Senigallia, la situazione di classifica dopo 18 delle 22 giornate In arrivo le partite decisive, ma c'è ancora l'incognita recuperi

L’ultima vittoria contro Ancona rasserena, almeno in parte la classifica della Goldengas in un torneo di serie B che resta pieno di incognite per quanto riguarda i recuperi.

Dopo 18 delle 22 giornate di campionato, meno della metà delle squadre ha giocato tutte le 18 partite.

Restano ancora da recuperare i seguenti incontri:

per la 15° giornata Goldengas-Roseto (data non definita)

per la 16° giornata Roseto-Vicenza (data non definita), Ancona-Petrarca Padova (28 aprile)

per la 17° giornata Monfalcone-Roseto (15 aprile), Goldengas-Fabriano (data non definita)

per la 18° giornata Fabriano-Vicenza (data non definita), Civitanova-Virtus Padova (data non definita).

La Classifica

Cividale del Friuli 28

Fabriano 26

Vicenza 24

San Vendemiano 22

Ancona 20

Virtus Padova 20

Roseto 18

Jesi 18

Monfalcone 16

Goldengas Senigallia 14

Giulianova 14

Teramo 12

Montegranaro 12

Mestre 12

Civitanova 10

Petrarca Padova 8

Partite in meno:

3 Roseto

2 Fabriano, Goldengas Senigallia, Vicenza

1 Virtus Padova, Civitanova, Monfalcone, Petrarca Padova, Ancona