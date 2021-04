“Tutto è possibile”, Webinar aperto al pubblico con Christian Marazziti organizzato dal Rotary Club Senigallia Appuntamento per giovedì 15 aprile aprile alle ore 19

Organizzato dal locale Rotary club con il patrocinio del Comune di Senigallia, si rinnova giovedì 15 aprile alle ore 19 l’appuntamento con il prossimo webinar aperto al pubblico dal titolo “Tutto è possibile” sulle pagine facebook @oncologiamarche e @rotaryclubsenigallia.



Si tratta di un incontro davvero speciale che vedrà protagonista il noto attore, regista, sceneggiatore e produttore Christian Marazziti il quale, tra i suoi altri lavori, ha diretto – Sconnessi – film quanto mai attuale in questo periodo segnato dalla pandemia; riguardo l’iniziativa in programma giovedì, l’artista ha dichiarato “Tutto è possibile! Quando sei in difficoltà non smettere di credere nei tuoi sogni e, anche quando va tutto male, guarda avanti e vedrai la luce in fondo al tunnel!”

Il Rotary club della città, insieme all’Interact Club di Senigallia e con la partecipazione dei Club del Distretto Interact 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria), promuoverà prima del webinar un incontro in piattaforma dalle ore 18 alle ore 19 a cui parteciperanno gli studenti degli Istituti Superiori cittadini e i loro docenti. Marazziti illustrerà ai ragazzi la sua professione e risponderà alle loro domande e curiosità. L’universo Interact è una rete giovanile globale che conta quasi 250.000 giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni distribuiti in 120 nazioni, il cui scopo è servire in amicizia.

Dopo questa prima parte espressamente dedicata ai ragazzi, dalle ore 19 alle ore 20 l’incontro proseguirà in streaming sulle pagine facebook @oncologiamarche e @rotaryclubsenigallia e Christian Marazziti racconterà come e perché “Tutto è possibile”. Il webinar rientra nell’ambito del progetto rotariano COVID-19 (COnnecting VIral Districts-19) che prevede incontri online con l’obiettivo di fornire periodicamente e costantemente informazioni corrette per supportare le persone in questo periodo di incertezza, confusione e paura in rapporto al momento storico di pandemia che stiamo vivendo.

Presentando l’iniziativa divulgata e sostenuta anche dal Distretto Rotary 2090, la presidente del Rotary Club Senigallia Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, ha dichiarato “Christian Marazziti è un professionista di grande sensibilità, che ha mostrato anche in ambito oncologico.

Proprio a febbraio dello scorso anno, subito prima dello scoppio della pandemia, abbiamo avuto occasione di presentare con il regista in Ancona la sua web fiction “In famiglia all’improvviso – Combattiamo insieme il tumore del polmone”, realizzata nell’ambito di una campagna di informazione e sensibilizzazione contro questo tipo di malattia, dove è riuscito a raccontare con leggerezza e ironia, ma anche con commozione e riflessione, come la malattia stravolga la vita di una famiglia e quanto possa essere importante un percorso che porti, insieme, ad una nuova consapevolezza del male stesso, dei valori e delle priorità della vita”.

