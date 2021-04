La Pallacanestro Senigallia ringrazia per la sua permanenza al PalaPanzini "Grazie a chi ha permesso che l'impianto rimanesse a disposizione dei ragazzi e della scuola"

La Pallacanestro Senigallia intende ringraziare “tutti coloro che con il loro impegno si sono adoperati per fare in modo che l’impianto sportivo più importante della città rimanesse a disposizione dei nostri ragazzi, della scuola e della città tutta, trovando un’alternativa ancora più valida nel sito della caserma dei vigili del fuoco”.



“In primis – aggiunge il club militante in serie B – vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale, specie il sindaco Massimo Olivetti, per l’impegno profuso affinché la vaccinazione di massa, esigenza prioritaria, trovasse la locazione migliore per il bene dei cittadini e di tutta la città”.

“Ringraziamo inoltre – conclude la società – la Regione marche per l’interessamento, l’area vasta 2, la Protezione civile marche e soprattutto il comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno dato la loro piena disponibilità“.