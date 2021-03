Un concorso di pittura, grafica e illustrazioni sui volti di Dante: esposizione a Senigallia Ogni artista che vorrà partecipare dovrà inoltrare il file con la propria opera entro martedì 25 maggio

165 Letture Cultura e Spettacoli

In occasione dei 700 anni dalla morte del padre della lingua italiana, l’associazione culturale ComunicArte ha deciso di celebrare questa ricorrenza presentando, proprio nel giorno in cui cade il secondo Dantedì della storia, il concorso di pittura, grafica e illustrazione “I volti di Dante”.

Dal primo ritratto di Dante eseguito da Giotto, passando per la versione di Andrea del Castagno e per quella a tutti nota del Botticelli, fino all’esecuzione surrealista di Salvador Dalì, in tantissimi hanno nei secoli rappresentato il Sommo Poeta, ma come viene visto oggi Dante Alighieri dagli artisti contemporanei? Il concorso, aperto a tutti, vuole cercare di dare una risposta a questa domanda.

Per partecipare, l’iscrizione alla fase di selezione è gratuita, ogni pittore, grafico o illustratore potrà inoltrare il file con la propria opera, fino a martedì 25 maggio, all’indirizzo comunicarte.marche@gmail.com.

I lavori inviati saranno selezionati dai curatori che si occuperanno dell’organizzazione della mostra, Giulia Sabbatini, Marco Pettinari e Simona Zava, e successivamente gli artisti scelti verranno contattati dall’associazione per la copertura della quota partecipativa e la spedizione dell’opera originale.

Le opere che accederanno alla mostra saranno valutate da una giuria di esperti e l’artista vincitore riceverà un premio.

L’esposizione si terrà, nella stagione estiva, a Senigallia, città che lo stesso Dante nomina nel canto XVI del Paradiso.

Per maggiori informazioni circa il bando del concorso, che verrà pubblicato giovedì 1 aprile, e per ulteriori aggiornamenti in merito al luogo e alla data della mostra vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram.

Da ComunicArte