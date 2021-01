Coldiretti Marche, un resoconto dell’anno passato e le aspettative per il 2021 Il direttore Frau: "Un anno difficilissimo che avrà ripercussioni, ma Coldiretti ha fatto la differenza e continuerà a farla"

141 Letture Economia

L’anno appena iniziato dovrebbe essere l’anno della ripresa e della rinascita, ma con il 2020 si dovrà continuare a fare i conti. Quello che si è concluso si è attestato come uno degli anni più difficili in assoluto per l’economia italiana.