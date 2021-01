Pallacanestro Senigallia, primo squillo: travolto il San Vendemiano I senigalliesi si impongono per 93-61

113 Letture Sport

La Pallacanestro Senigallia indossa l’abito migliore della stagione per la prima del 2021 e sfodera una prestazione monstre con San Vendemiano nella 6^ giornata del girone C1. Alla palestra Celletta di Pesaro – per l’occasione casa dei biancorossi per l’indisponibilità del PalaPanzini occupato dagli screening anti-Covid – il quintetto veneto viene travolto 93-61 dalla banda Paolini.



Primo periodo. Senigallia difende benissimo in generale e soprattutto contro lo spauracchio Vedovato (1 punto e 0 rimbalzi offensivi per il numero 2 in canotta bianconera!) e dalla lunga distanza tira con il 50%, merito di un Peroni top (3/4 e 9 punti totali). Alla sirena è già fuga: Goldengas 25, Rucker 11.

Secondo periodo. Break ‘solitario’ di Dorde: 7 punti e veneti che rientrano in gara (27-18). Bomba di Nicoli, risponde Pozzetti (30-21). Dalla lunetta Senigallia allunga con Giunta e Gurini (33-21). Peroni va in doppia e porta la Goldengas all’intervallo lungo sul +19 (47-28). Paolini aveva fissato due obiettivi alla vigilia ed uno di questo era il concedere pochi rimbalzi offensivi agli avversari, e almeno per metà gara il coach biancorosso può ritenersi più che soddisfatto, visto che in 20′ i veneti non ne hanno preso uno!

Terzo periodo. Senigallia dilaga. Peroni è micidiale da 3 e Gurini, Cicconi Massi e Giacomini raggiungono la doppia cifra, con il 7 biancorosso che tocca quota 9 assist. Dopo 30′ non c’è più storia (74-39).

Quarto periodo. La Goldengas amministra il considerevole vantaggio e porta a casa il secondo successo di fila, al termine di una prestazione – difensiva in primis – davvero eccellente. Miglior marcatore Peroni (23).

PALLACANESTRO SENIGALLIA – RUCKER SAN VENDEMIANO 93-61

(24-11, 22-17, 27-11, 19-22)

PALLACANESTRO SENIGALLIA

Giacomini 10, Peroni 23, Gurini 16, Pozzetti 8, Pierantoni 6; Giuliani, Terenzi, Giunta 10, Centis 1, Serrani, Cicconi Massi 15, Moretti 4. All. Paolini.

RUCKER SAN VENDEMIANO

Tassinari 14, Nicoli 11, Rossetto, Malbasa 15, Vedovato 4; Ballaben ne, Visentin 4, Saccon ne, Bettiol 6, Durante 2, Sulina, Gatto 5. All. Mian.