Anche la Croce Rossa impegnata contro la violenza domestica Da tempo presente uno sportello apposito

In occasione della giornata Mondiale contro la Violenza di Genere, il Comitato di Croce Rossa di Senigallia esprime il proprio sostegno alla campagna divulgativa ricordando il personale impegno al contrasto di una delle più significative atrocità umane.

Croce Rossa Italiana, che da sempre si prefigge la tutela della salute e dell’integrità personale, non poteva rimanere indifferente al malessere psicologico e ai pregiudizi fisici che affliggono tanti soggetti all’interno di relazioni malate, spesso alterate da forme di dipendenza economica e psicologica. Per tale motivo, il Comitato CRI di Senigallia ha ritenuto doveroso integrare i propri ambiti di azione, con nuove e importanti servizi/iniziative, così da adattarsi alle nuove e dirompenti emergenze che individuano il benessere mentale e relazionale quali aspetti fondamentali del diritto oggetto di tutela.

In tale ottica il Comitato CRI Senigallia, il primo nelle Marche, nel periodo della prima emergenza sanitaria COVID 19 si è organizzato con un team di professionisti e specialisti in materia legale e psicologica per andare incontro alle esigenze di quanti si trovano vittime di violenza, attivando uno sportello antiviolenza e un numero di telefono dedicato, pubblicizzato con il lancio della locandina “NO ALLA VIOLENZA DOMESTICA”.

L’organizzazione in equipe ha dato l’opportunità a tante donne di non sentirsi sole e soprattutto tempestivamente accolte nei loro bisogni, con interventi mirati ed individualizzati secondo le esigenze manifestate.

Il progetto, che si è tradotto in qualcosa di concreto, operativo ed efficace, ha visto il sostegno, il riconoscimento ed il supporto di vari Enti Territoriali Provinciali e Regionali, nella comune consapevolezza che la sinergia di tutte le forze coinvolte è la risposta vincente alle richieste di aiuto.

In questo momento storico, di isolamento delle persone, è quanto mai importante mantenere l’unità, con spirito di collaborazione tra tutte le Istituzioni, affinché si possa fare squadra e rete, così da rappresentare un punto di riferimento per ogni cittadino, che non può essere lasciato solo nella gestione di situazioni di forte criticità.

Lo sportello “NO ALLA VIOLENZA DOMESTICA” del Comitato Croce Rossa di Senigallia, si propone dunque di continuare nel proprio percorso di aiuto alle donne vittime di violenza per consentire loro di uscire dalla sfera di maltrattamento che le tiene incatenate in dinamiche relazionali distruttive.

Il Presidente Andrea Marconi