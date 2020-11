Calcio: si allontana la ripresa dell’Eccellenza per la Vigor Senigallia Niente recupero il 13 dicembre, ma è difficile pensare che si riprenda a gennaio

Niente recupero per la Vigor Senigallia domenica 13 dicembre a Montefano.



La Figc Marche nei giorni scorsi infatti ha deciso di rinviare il recupero della partita, valida per la quarta giornata di Eccellenza, non disputata nelle settimane scorse per le positività rilevate tra i locali.

La partita è stata calendarizzata ora a mercoledì 13 gennaio, alle ore 14.30, dunque tre giorni dopo la ripresa ufficiale del torneo, fissata per domenica 10 gennaio.

Appare tuttavia scontato un ulteriore rinvio, non solo del recupero ma anche della ripresa del campionato di Eccellenza, che pare pressoché impossibile prima del mese di febbraio 2021.

Intanto, il 1° dicembre inizia il mercato di riparazione: annunciate importanti novità all’Anconitana, che prova a riportare nel capoluogo due grossi calibri come gli ex serie B (e già dorici) Rizzato, dell’Atletico Gallo Colbordolo e Mastronunzio, del Montefano.

La Vigor invece non effettuerà interventi di mercato di primo piano, né in entrata né in uscita.