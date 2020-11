Terzo appuntamento della Rassegna “Le cesure della contemporaneità” "Questa volta è la Resistenza al centro del pubblico dibattito"

Terzo appuntamento, venerdì 20 novembre alle 17.15, per la rassegna a distanza Le cesure della contemporaneità, promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea.

Questa volta è la Resistenza al centro del pubblico dibattito e, segnatamente, quella per larga parte dimenticata che si svolse, tra 1943 e 1944, sull’Appennino umbro-marchigiano.

Nonostante sul tema sia disponibile un abbondante storiografia, alcune periferie, come la suddetta area pluriregionale, ha bisogno di nuove e originali ricerche per arricchire il quadro d’insieme. Tra queste ultime si distingue quella pregevole di Alessio Marchetti, intitolata Dalla Banda Ferri alla Brigata Spartaco. La Resistenza nell’Appennino umbro-marchigiano (Zefiro, 2020), freschissima di stampa e appena giunta nelle librerie cittadine.

L’autore ha incrociato testimonianze d’archivio e orali e la consistente pubblicistica per ricostruire le vicende cruciali della guerra resistenziale in Alta Val di Chienti e Valnerina, dove si incrociarono la storia generale della lotta al nazifascismo e quella di questi territori.

La rievocazione dell’azione patriottica dei fratelli Ferri, insigne famiglia di magistrati, giuristi e patrioti, si basa sull’importanza del ruolo da loro svolto e su rapporti di amicizia di lunga durata: una storia di uomini e dei loro atti, di fatto dimenticata per vari decenni nella quale compaiono figure di rilievo nazionale come Sandro Pertini e Giuliano Vassalli.

Dopo i saluti della direttrice scientifica dell’Associazione, prof.ssa Lidia Pupilli, saranno gli studiosi Michele Servadio e Rita Forlini, consiglieri dell’Associazione, a contestualizzare e a illustrare gli aspetti più significativi di questa brillante ricerca; il presidente associativo, infine, introdurrà il dibattito.

Il Corso di formazione Le cesure della contemporaneità, promosso dall’Associazione di Storia Contemporanea è riconosciuto come iniziativa valida per la formazione docenti dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche non si rivolge ai soli docenti di ogni ordine e grado, ma all’intera cittadinanza, soprattutto a chi ha interesse per la storia e per le discipline umanistiche e sociali che dialogano con essa.

Per aderire sarà sufficiente inviare una mail alla posta dell’Associazione (ascontemporanea@gmail.com): in questo modo si riceverà il link per partecipare subito tramite apposita piattaforma. I docenti interessati alla certificazione si potranno iscrivere sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. (codice corso: 47937) fino al 20 novembre (compreso). Il Corso è assolutamente gratuito e si articola in dieci appuntamenti dalla durata di due ore ciascuno.