Covid-19, Didattica a distanza al 100% nelle università delle Marche: l’ordinanza di Acquaroli Capienza mezzi Tpl al 50% itiro e consegna solo online dei tesserini di caccia

Didattica a distanza al 100% nelle università delle Marche, capienza nei mezzi di trasporto pubblico fissata al 50%, e ritiro e consegna solo online dei tesserini di caccia in scadenza. Queste le novità più rilevanti presenti nella nuova ordinanza firmata dal presidente delle Marche Acquaroli.



Nelle nostra regione dal 4 novembre al 4 dicembre incluso, sarà obbligatoria la didattica a distanza al 100% nelle Università e per la formazione professionale, 50% di capienza consentita nei mezzi del Trasporto pubblico automobilistico locale; il ritiro dei tesserini di caccia, in scadenza, si potrà fare on line.