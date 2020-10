Quarto Webinar aperto al pubblico organizzato dal Rotary Club di Senigallia “L’impatto della pandemia sul sistema industriale regionale: resistenza o nuovo slancio?”

130 Letture Associazioni

Relatori di alto spessore professionale e di provata esperienza accademica gli ospiti che sono intervenuti mercoledì 14 ottobre sulle pagine facebook @rotaryclubsenigallia e @oncologiamarche, al quarto appuntamento aperto al pubblico dove è stato possibile seguire, in diretta online, il webinar “L’impatto della pandemia sul sistema industriale regionale: resistenza o nuovo slancio?”.



Coordinati dall’Avv. Massimiliano Belli in veste di moderatore, sono intervenuti il Prof. Donato Iacobucci – Ordinario di Economia Applicata Università Politecnica delle Marche, il Prof. Emmanuele Pavolini – Ordinario di Sociologia Economica e Politica Sociale Università di Macerata, il Prof. Marco Bigelli – Ordinario di Finanza Aziendale Università di Bologna, il Dott. Pierluigi Bocchini – Presidente Confindustria Ancona ed il Dott. Andrea Nardella – Dottore Commercialista.

L’evento, frutto di un’azione sinergica tra le Istituzioni coinvolte, con il supporto di Bristol Myers Squibb e fortemente voluto anche dalla rete di associazioni che lavorano in ambito oncologico marchigiano Marcangola, si è proposto di affrontare la tematica dell’economia marchigiana ai tempi del COVID analizzandone gli effetti sulle dinamiche economiche, sociali ed imprenditoriali locali, anche al fine di aiutare a comprendere l’evoluzione attesa nei diversi settori.

Presentando l’iniziativa che sarà divulgata anche all’interno del Distretto Rotary 2090, la presidente del Rotary Club Senigallia Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, ha dichiarato “Si tratta del quarto webinar organizzato dal Rotary Club di Senigallia in partnership con le associazioni di volontariato della Marcangola. L’evento rientra nel progetto rotariano COVID19 – COnnecting VIral Districts19, che prevede incontri online con l’obiettivo di fornire periodicamente e costantemente informazioni corrette per supportare le persone in questo periodo di incertezza, confusione e paura in rapporto al momento storico di pandemia che stiamo vivendo. La pandemia ha avuto un impatto importante non solo sulla salute delle persone e sulla sanità, ma anche sull’economia e opinion leader del settore hanno analizzato in maniera efficace la condizione attuale fornendo spunti di miglioramento per il futuro”.

Nel corso del webinar è stato proiettato il video “RIPARTIAMO INSIEME” che, realizzato dai giovani Leonardo Tamburi e Tommaso Garbin insieme ai ragazzi dell’Interact, testimonia la ripresa delle attività lavorative a Senigallia e la sua ripartenza dopo la fase 1 della pandemia.

E’ possibile rivedere il webinar accedendo alle pagine facebook @rotaryclubsenigallia e @oncologiamarche ed il video al link https://youtu.be/MPmw49V_EKc

