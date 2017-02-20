Pallavolo, ecco i gironi delle senigalliesi
In serie C e D regionale
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Il Settore Campionati del Comitato Regionale Marche ha ufficializzato gli organici delle formazioni partecipanti ai campionati di Serie C e D nella stagione 2020-2021.
Gli organici sono naturalmente aggiornati alla conclusione della finestra di cessione e acquisizione dei titoli.
Serie C Maschile:
G.S. PALLAVOLO SABINI
A.S. VOLLEY 3
ASD ACCADEMIA VOLLEY ANCONA
A.S.D. TERRA DEI CASTELLI VOL.
ASD VOLLEY GAME
A.S.D. MONTEGIORGIO VOLLEY
A.S.D. PALLAVOLO 1986
RIVIERA SAMB VOLLEY S.C.S.D.
U.S. VOLLEY 79
PALLAVOLO MACERATA ASDARL
PALLAVOLO MONTECASSIANO A.S.D.
A.S. VOLLEY LUBE S.R.L.
A.S.D. AURORA VOLLEY
F.E.A. TELUSIANO VOLLEY A.S.D.
POLISPORTIVA BOTTEGA
BORGOVOLLEY
Serie C Femminile:
TRIS VOLLEY A.S.D.
POL. FILOTTRANO PALLAVOLO A.D.
NUOVA PALL. COLLEMARINO
G.S. JUNORS PALL. ANCONA A.S.D
US PALLAVOLO SENIGALLIA
A.S.D. ESINO VOLLEY 2014
PRIMAVERA VOLLEY
S.S. CIRCOLO VOLLEY MONTE URANO
A.S. PALLAVOLO SIBILLINI
GROTTAMMARE VOLLEY
RIVIERA SAMB VOLLEY S.C.S.D.
SSD ARL VOLLEY ANGELS PROJECT
A.S.D. PALLAVOLO GROTTA 50
VOLLEY TORRESI
F.E.A. TELUSIANO VOLLEY A.S.D.
POLISPORTIVA BOTTEGA
ROBURSPORT S.R.L.
VOLLEY URBANIA
G.S. TEAM 80
BLU VOLLEY PESARO
Serie D Maschile:
G.S. PALLAVOLO SABINI
A.S. VOLLEY 3
VOLLEY LIBERTAS OSIMO
G.S. PALL. SASSOFERRATO
U.S. PALLAVOLO SENIGALLIA
CUS ANCONA
VOLLEY CLUB JESI A.S.D.
NOVA VOLLEY LORETO 2014 SRLSSD
POLISP. AZZURRA CASETTE
A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO
A.S.D. PALLAVOLO 1986
M.& G.SCUOLA PALLAVOLO SSDARL
S. SEVERINO VOLLEY
PALLAVOLO MACERATA ASDARL
APPIGNANO VOLLEY
ASS. POLISPORTIVA IL PONTE
CALDAROLA VOLLEY
VOLLEY MACERATA SSD
POLISPORTIVA BOTTEGA
APAV CALCINELLI – LUCREZIA
VIRTUS VOLLEY S.R.L. S.S.D.
A.S. VOLLEY ACQUALAGNA
VOLLEY BALL MONDOLFO
A.S.D. G.S.N. MONTESI
Serie D Femminile:
PALLAVOLO FABRIANO
A.S. PALL.CASTELFERRETTI
ARCI VOLLEY SENIGALLIA
US ACLI DILETT. G. MANTOVANI
PALLAVOLO OFFAGNA
VALVOLLEY CASTELPLANIO
VOLLEY CASTELFIDARDO ASD
NOVA VOLLEY LORETO 2014 SRLSSD
POLISPORTIVA S.MICHELE LIDO
PAL. RAPAGNANESE 1986 A.S.D.
S.S. CIRCOLO VOLLEY MONTE URANO
PAGLIARE VOLLEY
LUNA VOLLEY A.S.D.
ASD LE QUERCE MONTICELLI
OFFIDA VOLLEY A.S.D.
A.S.D. PALLAVOLO 1986
RIVIERA SAMB VOLLEY S.C.S.D.
ATHENA VOLLEY SBT ASD
A.S.D. EMMONT VOLLEY
FUTURA TOLENTINO A.S.D.
S. SEVERINO VOLLEY
U.S. VOLLEY 79
ASD PALL. SANGIUSTESE
ASD HR VOLLEY MACERATA
ESAVOLLEY
U.S.D. TREIESE
APAV CALCINELLI – LUCREZIA
U.S. ADRIATICA
A.S.D. G.S. VOLLEY PERGOLA
VIRTUS VOLLEY S.R.L. S.S.D.
A.S. VOLLEY ACQUALAGNA
BLU VOLLEY PESARO
GIOCA VOLLEY TEAM URBINO ASD
ASD UAU ALEX ZANARDI M.PORZIO
POL. REAL SAN COSTANZO ASD
DREAM VOLLEY FERMIGNANO A.S.D.
Da
Fipav Marche
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