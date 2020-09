“Il centrodestra si propone di governare Senigallia con pragmatismo e dialogo” Appello al voto a Massimo Olivetti in vista del ballottaggio, da parte di Luigi Rebecchini e Roberto Paradisi

Il centrodestra governa in molte importanti città italiane e in ben 15 regioni su 20, nel Veneto arriva a riconfermarsi con oltre il 75% dei voti.

Qual è la motivazione di tale successo? Il pragmatismo, il fare le cose senza cercare lo scontro ma cercando sempre il confronto ed il dialogo con gli avversari e con i cittadini tutti, senza preclusioni ideologiche o partitiche.

Noi ci proponiamo di governare Senigallia con questa impostazione e con questa volontà.

Già in questi ultimi cinque anni, pur forza di opposizione, abbiamo saputo in Consiglio Comunale essere forza propositiva. Abbiamo detto dei sì quando era necessario, controllando poi l’ esecuzione di quanto votato e abbiamo detto anche molti no accompagnati sempre da proposte concrete e fattibili. È stato il nostro un atteggiamento di rispetto e di confronto serio e democratico, riconosciuto più volte anche da componenti della stessa maggioranza e dallo stesso sindaco Mangialardi, sia durante i lavori del Consiglio che durante incontri ufficiali (ad esempio nel discorso di fine anno del Sindaco in sala consiliare).

Questa volta ci proponiamo per il governo della città con un programma assai concreto, senza promesse faraoniche e soprattutto vicino a tutti i cittadini di tutto il territorio comunale. Siamo fiduciosi che questa volta i cittadini sapranno darci l’opportunità di governare.

Luigi Rebecchini

Roberto Paradisi