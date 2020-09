Vallone: l’Arci cerca nuovi fotografi da far esporre nei rinnovati locali del Circolo Sono ancora esposte le foto di Roberto Olivetti raccolte nella mostra "La forza del mare"

62 Letture Cultura e Spettacoli

Con l’arrivo della stagione autunnale il Circolo Arci Vallone si sta organizzando, con anche la sanificazione dei locali al piano superiore, per riportare parte dell’attività dell’associazione all’interno dei locali della sede.

A causa del Covid la mostra fotografica “La forza del mare”, del senigalliese Roberto Olivetti, allestita al piano terra del Circolo e che sarebbe dovuta durare fino a domenica 26 aprile, è ancora in esposizione.

Lo spazio creato con il rinnovo dei locali dell’Arci Vallone era nato con l’idea di realizzare un ambiente espositivo nuovo che potesse essere utilizzato da soci e non soci per animare culturalmente il Circolo.

Gli spazi, ora occupati dai suggestivi scatti in bianco e nero di Olivetti, sono otto e sono collocati in maniera semicircolare lungo il perimetro del locale.

Un’occasione nuova per i professionisti della fotografia che vogliono raccontare con le proprie immagini una storia o trasmettere un messaggio, un’opportunità ulteriore per gli appassionati o per chi si affaccia al mondo della fotografia per mettersi alla prova e sperimentare.

Chiunque insomma può trovare nel Circolo Arci Vallone una porta aperta per farsi conoscere e far conoscere i propri lavori.

Chi ha piacere di esporre le proprie foto può contattare il Circolo Arci Vallone, anche su WhatsApp, al numero 3388888057 (Marco).

Ricordiamo che le socie e i soci Arci possono frequentare le attività dei Circoli in tutta Italia grazie alla “circolarità” della tessera, che ha validità in tutte le sedi dell’Associazione sul territorio nazionale.

Da Circolo Arci Vallone