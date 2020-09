“Dipende da Noi” ringrazia i cittadini di Senigallia La lista di sinistra in città ha preso il doppio dei voti che nel resto della Regione

Vogliamo ringraziare i 1019 cittadini/e di Senigallia che coraggiosamente domenica scorsa hanno votato Dipende Da Noi e Roberto Mancini Presidente.

Essi rappresentano il 4,17% dei votanti, il doppio della percentuale del 2,2% che Dipende Da noi ha conseguito a livello regionale.

E’ un bel risultato insperato nella nostra città che esprimeva il Candidato Presidente del Centro Sinistra nonché Sindaco uscente di Senigallia Maurizio Mangialardi, che qui, come prevedibile, ha ottenuto la più alta percentuale di consensi di tutte le Marche.

Il nostro bel risultato però non ha contribuito alla elezione di un consigliere regionale, questa era una impresa molto difficile sia per la legge elettorale e la frammentarietà del quadro politico ma soprattutto perchè Dipende Da Noi è nato pochi mesi prima delle elezioni, senza mezzi economici né sedi, con scarsa visibilità mediatica soprattutto nelle zone più periferiche della Regione con il blocco per la emergenza coronavirus che ha complicato la campagna elettorale e senza riferimenti alle grandi e conosciute aggregazioni nazionali ma soltanto forte dei nostri valori di una Sinistra etica ed innovativa rispetto alle vecchie logiche di potere che bloccano la società marchigiana.

La sconfitta del Centro Sinistra nelle Marche era ampiamente prevista, essa è frutto di quella vasta frana morale, culturale, economico sociale ed istituzionale che ha modificato geneticamente le Marche rendendola una delle regioni più stagnanti e socialmente disgregate dì Italia, la risposta purtroppo non poteva che essere a destra e questo ci preoccupa non poco perché quelle logiche di chiusura e di potere che abbiamo contestato al Centro sinistra che ha governato le Marche non verranno abbattute dalla destra che ha vinto ma al contrario pensiamo verranno rafforzate.

Ma Dipende Da Noi guarda avanti non si ferma, resterà in campo con la sua cultura politica innovativa le sue proposte i suoi candidati/e ed i tanti cittadini che abbiamo incrociato in queste settimane. A questo proposito vogliamo ringraziare la la nostra candidata locale Emanuela Sbriscia Fioretti che si è spesa con passione e coraggio in questa nuova ed inedita esperienza conseguendo un ottimo risultato in quanto con 548 preferenze è la terza nella provincia di Ancona per la Lista di Dipende Da Noi.

Abbiamo gettato nel terreno della Sinistra marchigiana un seme forte e buono che vogliamo continuare a coltivare con il contributo dei tanti che ci hanno sostenuto ed incoraggiato, anche di chi ci guardava con interesse ma poi per timore è caduto nel condizionamento del voto utile che poi si è dimostrato il più inutile.

Per questo invitiamo tutti/e “Alla Festa di Inizio” del nostro movimento politico che si terrà sabato 26 settembre a Chiaravalle presso la sede dell’ Associazione l’ Isola in Via Giordano Bruno ( un Km dal casello di Ancona Nord). Vi aspettiamo

Dipende Da Noi Comitato di Senigallia