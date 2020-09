Una nuova mostra allo spazio Piktart di Senigallia Opere di Rita Santanatoglia a cura di Simona Guerra

Alìta. Micro storie

Opere di Rita Santanatoglia

a cura di Simona Guerra

Dal 26 Settembre al 4 Ottobre

Spazio Piktart

Via Mamiani 14,

Senigallia – Regione Marche

info: www.pikta.it/piktart

Orari

da Martedì a Venerdì ore 18,00 – 20,00

Sabato e Domenica ore 16,00 – 20,00

Ingresso libero

La mostra, curata da Simona Guerra, presenta il lavoro di una giovane autrice contemporanea impegnata da circa vent’anni sul tema dell’autoritratto. I lavori esposti (dal 2004 ad oggi) mostrano un’evoluzione di tipo concettuale, applicata al medesimo soggetto, che ha come filo conduttore l’idea di Tempo.

Le Micro storie di Alìta – nome d’arte di Rita Santanatoglia – sono dunque degli accadimenti minimi, dei fotogrammi di una stessa azione che si snodano in poche immagini, con grande semplicità di comprensione, per mettere in scena determinati stati d’animo dell’autrice o azioni che simulano il gioco psicologico del “come se”.

Rita Santanatoglia ha sin dal principio usato se stessa considerando la sua figura un modello come un altro per interpretare situazioni. Successivamente il suo corpo ha acquisito un valore diverso, rivisto nelle sue immagini, così che il gesto del fotografarsi è diventato una fase di conoscenza e di congelamento di un modo di essere e ha dato inizio a una fase più introspettiva.

“Mi fotografo per capire quale il mio posto nel mondo” afferma “per capire dove sono io rispetto a ciò che mi circonda”.

I pochi oggetti e gli elementi naturali che compaiono nelle stanze spoglie o nei luoghi isolati che fanno da sfondo, sono carichi di simbologia: le scarpe, le calze fanciullesche (che rimandano alla fiaba di Alice), l’abito (tolto), lo specchio, le finestre (chiuse, aperte) sono alcuni di questi, mentre i pesci, animali apparentemente androgeni, senza sesso, lasciano un’apertura interpretativa – secondo l’autrice – alla lettura delle scene.

Il potere dell’autoritratto ha un valore che L’Arte gli riconosce da sempre. La storia della fotografia ha molti luminosi esempi, primo fra tutti, per Rita Santanatoglia, quello avuto da Francesca Woodman che ha usato l’autoritratto per svelare a se stessa le sue identità molteplici e per dichiarare al mondo intero le sue inadeguatezze. Ma l’autoritratto di Rita Santanatoglia non ha i contorni inquietanti della Woodman; diversamente lascia sospese ed aperte le scene che crea, le sue micro storie. Ognuno ha la facoltà – e il raziocinio – per capirne il suo senso.

Infine uno sguardo alle motivazioni del nudo: un modo per eliminare ulteriori indizi della dimensione in cui Alìta prova a sciogliere il rebus dell’esistere e dell’essere donna.

La mostra

In mostra 42 opere fotografiche originali di Alìta – nome d’arte di Rita Santanatoglia.

Biografia breve

Rita Santanatoglia nasce nelle Marche nel 1979. E’ impegnata da circa vent’anni sul tema dell’autoritratto che, afferma, “è il mio linguaggio artistico e il mezzo per cercare la mia identità e la mia verità”.

Ha studiato fotografia all’Accademia di Belle Arti di Roma e all’Ecole des beaux arts di Rennes, in Francia, dove ha appreso l’arte della stampa in camera oscura.

Ho lavorato nel sud della Francia come fotografa per poi trasferirsi a Parigi e successivamente a Londra. Attualmente vive in Italia dove insegna.

Crediti opere e didascalie

1) Femme à la mer(e) 2011 © Alìta

2) Femme embrione 2011 © Alìta.jpg

3) Alice lascia Alice 2009 © Alìta.jpg

Principali mostre

IL MOSTRO #14

Dates:November 7-11 2019

TAG,Tevere Art Gallery

About:curated by Luciano Corvaglia,various artists

PARTI DI INVISIBILE : Le scarpe da ballo

Dates: September 21-27, 2019

MayDay Gallery, P. Potenza Picena, MC

About: solo exhibition of two artists one week each, curated by Mauro Mazziero

IN DISSOLVENZA

Dates: February 12-16, 2019

The Bid/ Art space

About: solo Exhibition with another artist, curated by Lorenzo Uccellini

ARTISTE ALLO SPECCHIO

1-Dates: November 18, 2017 – January 6, 2018

Venue: Museo Nori de Nobili,Trecastelli,Senigallia

About: Exhibition curated by Giorgio Bonomi, various international artists.

2-Dates: April 29, 2017 – May 5, 2017

Libreria Rinascita,Ascoli Piceno

About: Exhibition curated by Giorgio Bonomi, various international artists.

DA DONNA A DONNA

Dates: March 5, 2013 – March 12, 2013

Casa Internazionale della Donna, Roma

various artists.

IL MARE FUORI STAGIONE

Dates: Nov. 26, 2011 – Dec. 7, 2011

Biblioteca Marconi, Roma

About: Photographic Project of ‘ProspettivaOtto Association’ various artists.

PHOTOS HANTÉES

Dates: June 25, 2010 – July 2, 2010

Venue: Galleria Punto Estatico, Roma

About: Solo Exhibition photos by Personal project ‘Photos Hantées’

CORPI E LUOGHI

Dates: Nov. 16, 2008 – Dec. 15, 2008

Venue: Palazzo del Duca, Senigallia

various artists.

ARTE URBANA PARA INTERVENÇAO

Dates: Oct. 19, 2005 – Nov. 1, 2005

Lisbon, praça Restauradores

About: Pictures printed in a big size put (during the night) instead of the advertising spaces

placed in the important roads or streets or squares of the city.

1 PAYS, 11 ARTISTES

Dates: May 2, 2005 – May 14, 2005

Galerie de la Maison Internationale de Rennes et Parlement de Bretagne, Rennes, France

_____________________________________________________

Info generali

Una mostra in collaborazione con

Pikta Studio, Senigallia

Gli accessi saranno contingentati rispettando le norme

stabilite dalle recenti disposizioni emesse per l’emergenza in corso.

Da

Simona Guerra