Mangialardi saluta Senigallia: “Impegno per dare risposte a problemi territorio continua” Il candidato del centrosinistra oltre il 53% nella sua città

383 Letture Politica

“Intendo utilizzare queste ultime ore da sindaco di Senigallia per rivolgere un saluto ai miei concittadini e a tutti gli abitanti dell’Unione” Le Terre della Marca Senone”, di cui ho avuto l’onore di ricoprire la presidenza.

Sta per concludersi un impegno nell’Amministrazione comunale durato complessivamente oltre vent’anni durante i quali ho dedicato quotidianamente tutto me stesso non solo a rendere migliore e sempre più vivibile Senigallia, ma a farne davvero qualcosa di unico. È stato un lungo viaggio, in cui ho avuto l’onore di avere al mio fianco amministratori competenti, imprenditori seri e veri, un vasto arcipelago di organizzazioni di volontariato, sia laico che cattolico, associazioni sportive, culturali ed espressione del mondo femminile, ma soprattutto tantissimi cittadini, molto spesso giovani pieni di entusiasmo, che anche attraverso le Consulte comunali hanno colto e condiviso la visione, il disegno strategico, l’idea di città che stava dietro ogni progetto urbanistico, dietro ogni iniziativa culturale, dietro ogni intervento sociale.E se oggi, non senza una certa emozione, provo a riavvolgere il nastro della memoria, posso dire che la passione messa in qualsiasi decisione presa è stata ampiamente ripagata dal vedere una Senigallia completamente trasformata, non solo sul piano urbanistico, economico e culturale, ma anche e soprattutto sul piano sociale, dove una comunità forte e coesa è pronta ad affrontare le sfide del futuro.