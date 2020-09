“Chi si ricorda come era Senigallia 20 anni fa?” "La narrazione di una città decadente non corrisponde alla realtà"

Senza alcun dubbio domenica prossima esprimerò la mia preferenza di voto per le elezioni comunali scegliendo il progetto di città proposto da Diritti al Futuro e il candidato a Sindaco Fabrizio Volpini, poiché vorrei che siano introdotte quelle necessarie innovazioni, in alcuni campi anche radicali, nei programmi amministrativi e nelle persone, che saranno presenti in Consiglio comunale e in Giunta, e allo stesso tempo vorrei che fosse mantenuto il buongoverno della cosa pubblica fino a questo momento espresso in ambito comunale.

Diritti al Futuro è un’associazione che da oltre dieci anni opera come strumento di partecipazione e confronto nel dibattito cittadino e nei processi di governo locali, lievito culturale per la comunità cittadina. Dopo il voto amministrativo continueremo a svolgere la nostra azione con un gruppo di donne e uomini rinnovato e pluralista, che si candida per guidare la città in Consiglio comunale e in Giunta. Persone nuove, alcune anche solo ventenni, che si mettono al servizio della comunità.

Fabrizio Volpini rappresenta il candidato a Sindaco, che in questa tornata elettorale, incarna il giusto mix di competenza, esperienza e voglia di rinnovare e sperimentare nuove e necessarie forme di amministrazione partecipativa e volta alla promozione di inclusione sociale, qualità urbana, coesione culturale e cooperazione economica.

Vivo a Senigallia da sempre e sono testimone che negli ultimi venti anni la città ha subito un processo di trasformazione e di miglioramento progressivo, facendola diventare punto di riferimento per gli altri comuni della regione Marche e località riconosciuta e riconoscibile a livello nazionale e internazionale per qualità della vita, bellezza paesaggistica ambientale e urbana, vivacità culturale, attrattività turistica, welfare diffuso e intraprendenza economica.

Chi si ricorda come era Senigallia nel 2000? Pensiamo alla Rotonda a mare chiusa, al Porto canale asfittico senza prospettive per la pesca e il diportismo con le barche del cantiere navale bloccate come scheletri metallici, ad un’offerta turistica dequalificata e schiacciata solo sulla balneazione, ad attività culturali e di intrattenimento di corto respiro, al centro storico poco curato, al traffico veicolare caotico con i camion che passavano a due passi dal corso due giugno (in Viale Leopardi) e senza alcun tracciato ciclabile protetto. Il Foro Annonario e via Carducci erano parcheggi stanziali di auto, luoghi dequalificati in cui l’identità si perdeva nello squallore di destinazioni d’uso improprie e senza progetto, la pedonalizzazione non conosceva diritto di cittadinanza, le facciate dei palazzi storici erano fatiscenti, i servizi sociali e culturali non avevano raggiunto la necessaria qualità richiesta da tempi complessi (in cui tutto muta velocemente e i nuovi bisogni e le nuove prospettive emergenti necessitano di risposte e governi di processi complicati da parte dell’ente locale). I quartieri e le frazioni erano completamente abbandonati a sé, privi di identità, mancava un piano strutturale di cura e sviluppo del verde.

Nel 2014 la città colpita dalla terribile alluvione si è in breve tempo rialzata, anche grazie alla forza di reazione del Comune, che in collaborazione con il volontariato di diverse matrici culturali, ha guidato una rinascita resiliente economica e sociale in poco tempo, senza lasciare nessuno indietro e facendo planare su imprese e famiglie finanziamenti pubblici stanziati dallo Stato per la ripartenza.

In questa epoca di catastrofi di vario genere, che colpiscono un mondo interconnesso e la nostra comunità come le altre non ne è rimasta immune, Senigallia è rimasta sempre in piedi con una forza di reazione costituita dalla relazione forte tra Amministrazione comunale e comunità locale: anche in epoca di pandemia da Covid – 19 il lockdown è stato seguito da una stagione estiva e da una ripresa delle relazioni culturali, sociali ed economiche, che durante la primavera sembravano impensabili.

Il mio voto a Diritti al Futuro testimonia che il percorso intrapreso è quello buono e che tuttavia occorre migliorare con visioni strategiche innovative e immaginando scenari di sviluppo e crescita inediti di tipo culturale, economico e sociale. Diritti al Futuro chiede alla comunità consenso elettorale per dare peso, entro la più ampia coalizione di centrosinistra, alle buone ragioni dell’ambiente e del paesaggio non sempre curati in modo adeguato, della partecipazione e del pluralismo che sembrano sfilacciate, delle scelte di sviluppo economico, di proposte culturali e di offerta turistica sostenibili ed ecocompatibili, che possano mantenere e rafforzare l’immagine di Senigallia meta di turismo nazionale e internazionale e faro di promozione culturale per tutta la regione Marche. Non siamo ancora soddisfatti e molto c’è da fare: vogliamo mettere mano con processi di rigenerazione urbana alle aree dismesse della città come la Sacelit – Italcementi o il Politeama Rossini, desideriamo riprendere la cura dei servizi e delle aree verdi e pubbliche nelle frazioni e nei quartieri, vogliamo completare un progetto di mobilità integrata pedonale, ciclabile e di trasporto pubblico a chiamata, desideriamo potenziare il modello di città operosa, accogliente e inclusiva dove ci sia un posto per tutti e per ciascuno. Vogliamo che Senigallia sia città verde, concretizzando in modo puntuale e sistemico le previsioni del Piano Strutturale del Verde, sia nella tutela della spiaggia libera e delle dune che nella manutenzione dei parchi pubblici, dei viali alberati e dei giardini pubblici.

La narrazione di una città decadente con i servizi sanitari di prevenzione e di tutela della salute in programmata dismissione non combacia con la rendicontazione che facciamo del lavoro di questi ultimi venti anni: sappiamo che in fase di contrazione della spesa per i servizi sanitari (dovute a dinamiche nazionali ed europee) occorrerà fare delle scelte, ma non secondo le logiche rancorose e complottiste di chi difende l’ospedale cittadino come feticcio e non si pone il tema della riorganizzazione dei servizi alla salute e alla persona come fine per la qualità della vita dei cittadini, ma come campo di battaglia, strumento di lacerazione e di scandalo.

Il mio voto a Diritti al Futuro è un voto che guarda agli anni a venire con speranza, nella logica del miglioramento continuo, sapendo che non si parte da zero ma dalla “città bella” realizzata negli ultimi venti anni.

Simone Ceresoni