Potere al Popolo presenta l’incontro “La salute prima del profitto” L'evento, che vedrà la partecipazione del candidato sindaco Alessandro Merli, si terrà domenica 13 settembre in piazza Roma

Domenica 13 settembre in un confronto diretto tra il nostro candidato sindaco Alessandro Merli e Elisabetta Canitano, ginecologa e attivista, coordinatrice nazionale e referente del tavolo sanità per Potere al Popolo affronteremo in piazza i temi della sanità pubblica, della gestione dell’emergenza, della medicina territoriale, della continuità assistenziale e dell’accesso alle cure.

La pandemia che stiamo affrontando ha messo a nudo la fragilità e l’inadeguatezza del nostro Sistema Sanitario, sia a livello nazionale che locale. Per questo motivo in un comizio elettorale a 2 voci parleremo di Senigallia e della necessità di adeguare e implementare l’esistente, investendo nella stabilizzazione del lavoro, nei posti letto, nella riapertura dei servizi drasticamente ridotti nel progetto di “integrazione funzionale” tra Senigallia, Jesi e Fabriano, che poco guarda al fabbisogno di cura del territorio, stretto fra le maglie del modello aziendalistico di sanità pubblica imposto a livello nazionale negli ultimi 30 anni.

Parleremo di Senigallia, parleremo delle Marche, dei 13 ospedali chiusi, del disastro del Covid Center a Civitanova Marche, rappresentazione plastica di una svendita al ribasso della nostra salute nella logica delle grandi opere inutili, ma, soprattutto, parleremo di un processo in atto che tocca tutte e tutti privandoci della garanzia di un piano di continuità assistenziale, di un modello di integrazione socio-sanitaria che assicuri la domiciliarità degli interventi e servizi di screening e prevenzione. Efficienza nelle prestazioni e riduzione della spesa, contro efficacia delle cure, contro qualità del servizio, contro condizioni di lavoro dignitose per ogni lavoratore della sanità, elogiato mediaticamente, dimenticato sostanzialmente.

Contro il virus del privato, per noi, la cura era e rimane la sanità pubblica.

da: Potere al Popolo