“Bene bando per operatori socio-sanitari, ma…” La Cisl: "attendiamo ancora i premi per l'emergenza covid"

144 Letture Cronaca

“Come Cisl Fp Marche prendiamo atto positivamente dell’emanazione del bando di concorso a tempo indeterminato per 52 operatori socio – sanitari per le strutture del Servizio Sanitario Regionale, ma denunciamo come ancora sia impossibile chiudere accordi sulla premialità del personale impegnato nei mesi scorsi nell’emergenza Covid, una emergenza purtroppo mai terminata e che potrebbe riaccendersi con la stagione autunnale .