Said Bounani candidato a Senigallia con la Lega Alle elezioni comunali 2020

Presentazione Candidato Lega Said BOUANANI

Said Bouanani nasce il 21 11 1969,

Si diploma in Marocco come tutti i giovani è un sognatore… i sogni diventano la sua strada maestra, infatti Said arriva nel 89 in Puglia per inseguire i suoi sogni.



Il suo amore per la terra lo porta nelle Marche nel 2000. Said si innamora subito di Senigallia dove risiede e dove realizza il suo sogno, aprire la sua piccola azienda agricola.

Riesce a mettere a frutto negli anni le sue qualità con passione e determinazione.

Con coraggio si integra nel tessuto cittadini fino ad arrivare a mettesi, ad oggi, in gioco per la sua citta’: Senigallia.

Sono Said e scendo in campo candidandomi alle Elezioni Amministrative del 20/21 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Senigallia è la mia casa, per questo voglio contribuire direttamente a migliorare e rendere Senigallia sempre più equa e vicina alla gente

Vota lega per Olivetti sindaco e scrivi: Said Bouanani

Perchè

“Senigallia è la mia casa”.