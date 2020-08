Aperta a Senigallia campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Massimo Bello guida la lista "Battesimo" in piazza Roma con il senatore Ignazio La Russa. Olivetti: "Città torni protagonista". Bello: "Voto sia spartiacque"

168 Letture Politica

Fratelli d’Italia ritorna in piazza e presenta la Lista dei suoi 24 candidati alla carica di consigliere comunale: 16 uomini e 8 donne.

Una piazza partecipata, con un pubblico attento ed interessato alle parole del senatore Ignazio La Russa, che ha aperto ufficialmente la campagna elettorale del partito a Senigallia.

Con lui, anche Massimo Bello, che guida la Lista dei 24 candidati del partito di Giorgia Meloni al consiglio comunale in una coalizione di centrodestra, che sostiene Massimo Olivetti quale candidato a sindaco, anche lui presente all’iniziativa di Fratelli d’Italia.

Sul palco in Piazza Roma, oltre alle tante bandiere, che circondavano i candidati e gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, c’erano anche Cinzia Petetta, candidata FDI al consiglio regionale delle Marche, e Carlo Ciccioli, anche lui candidato FDI al consiglio regionale. Entrambi hanno aperto la kermesse, presentandosi al numeroso pubblico. “La sanità torni ad essere prioritaria nell’agenda dei lavori della Regione”, hanno detto Petetta e Ciccioli.

“Senigallia è una città dalle tante potenzialità, ma ha bisogno di una nuova classe dirigente – ha detto Massimo Olivetti – che dia a questa città l’opportunità di tornare protagonista, nelle Marche e in Italia.”

“Un governo per tutti e non per pochi” , ha esordito Massimo Bello, ma anche “un’occasione che Senigallia, questa volta, non può e non deve affatto perdere perché il 20 e il 21 settembre rappresentano lo spartiacque tra un vecchio sistema di potere e una nuova filosofia di governo, che tutto il centrodestra può offrire alla città.”

Poi, è stata la volta dei 24 candidati al consiglio comunale, ciascuno dei quali ha preso il microfono, presentandosi alla città.

Infine, il sen. La Russa ha concluso l’evento convinto che “questa campagna elettorale – ha detto il Vice Presidente del Senato – segnerà la fine di un epoca e l’inizio di una nuova fase, sia per Senigallia che per le Marche. La sinistra sta cercando in tutti i modi di evitare la sconfitta, ma oggi ci sono tutte le condizioni per spedire all’opposizione Mangialardi, Volpini e il socio di maggioranza di tutta la sinistra, cioè il PD di Zingaretti.”

Ecco la Lista di Fratelli d’Italia al completo: Massimo BELLO (Europrogettista UE, Consigliere Staff MEP al Parlamento europeo di Bruxelles, già Sindaco di Ostra Vetere, già Consigliere comunale di Senigallia e provinciale di Ancona); Cinzia PETETTA (Infermiera all’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia); Francesco AGOSTINELLI (Imprenditore agricolo); Ilaria BIZZARRI (Dirigente aziendale, Responsabile finanza e controllo di gestione); Clizia BONSIGNORE (Addetta vendite d’azienda privata); Massimo BUONINSEGNI (Imprenditore meccanico e turistico); Fabrizio CAPILUPO (Guardia giurata e servizi di sicurezza); Davide DA ROS (Consigliere comunale uscente e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia); Antonio DE VITTO (Imprenditore settore abbigliamento alberghiero); Antonietta FALCO detta TONIA (Educatrice scuola dell’infanzia); Ethan FASCILLA (Studente universitario); Silvia FELICI (Ristoratrice); Enrico FORMICA (Animatore turistico); Ivana GIAMPIERETTI (Pensionata); Denis GIORDANI (Maitre di sala); Giovanni IANDOLO (Ispettore Polizia di Polizia Municipale); Marcello LIVERANI (Cavaliere del Lavoro e membro dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia); Michele MAROCCHI (Impiegato amministrativo); Massimo MONTESI (Infermiere del 118 dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia); Daniele PATREGNANI (Ferroviere); Luciano RICCARDI detto LACHI (Educatore professionale nel settore dei servizi sociali); Nicandro SILVESTRI (Commissario Polizia penitenziaria e Segretario regionale del sindacato SAPPE); Maddalena Cristina SIMONETTI (Impiegata); Silvia TOMASSONI (Professoressa).