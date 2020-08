Luciano Principi è con Diritti al Futuro Sarà candidato alle Comunali

149 Letture Politica

Sono Luciano Principi, nato a Senigallia il 26/03/1952 e residente nella frazione di Scapezzano;



docente di Elettronica e Telecomunicazioni presso I.I.S. Volterra-Elia di Ancona fino al 1/settembre/2015 . Ho conseguito la laurea in Fisica con specializzazione in Astrofisica il 27/07/1976 presso l’Università di Bologna. Da oltre 50 anni sono impegnato nell’associazionismo e nel volontariato cittadino:

dalle mie prime esperienze di servizio in ambito parrocchiale, a persone disabili, anziani soli e partecipazione a Raccolte Cittadine di materiali da riciclare per progetti a favore del Sud del Mondo attraverso Mani Tese negli anni 60-70 , a quelle degli anni 80-90 presso la Parrocchia di S.Martino con incarichi nel gruppo Agesci Senigallia 2 e con il sostegno alle iniziative di “INSIEME per la Pace” del quale fui cofondatore e parte attiva dalla sua nascita nel 1984.

“Insieme per la Pace” ebbe in quel periodo un ruolo importante nella istituzione della Scuola di Pace V. Buccelletti nella quale fui onorato di ricoprire il primo incarico di presidente dopo l’approvazione all’unanimità dello statuto, da parte del Consiglio Comunale .

In questi 20 anni del nuovo secolo ho partecipato alla formazione ed alle attività del Gruppo di Acquisto Solidale Senigallia ( dal 2003 uno dei primi G.A.S. delle Marche) ed ho apportato il mio contributo di conoscenze, competenze e sensibilità in Città Futura prima e Diritti al Futuro poi, nell’ambito della difesa della SALUTE dell’uomo e dell’ambiente dalle numerose modalità d’inquinamento tra le primarie cause di malattie ed estinzioni di diverse forme di vita animali e vegetali.

Ritengo che l’illusione della crescita infinita dell’attuale Modello di Sviluppo sia una delle cause principali del Cambiamento Climatico in atto e penso che sia necessario attivarsi anche localmente per contrastare tale fenomeno : l’economia deve porsi al SERVIZIO della NATURA e dell’UOMO.

Diverse sono le mie proposte da realizzare in Senigallia e in tutta la valle Misa-Nevola: esse in parte si riflettono nel programma di Diritti Al Futuro e in quello del Centro Sinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Fabrizio Volpini. Avrò modo di dettagliarle in prossimi pubblici articoli.

Il regalo più grande che ho ricevuto sono i miei 5 nipoti e di ciò ringrazio e ne vado fiero: anche loro concorrono a motivarmi per rinnovare il mio impegno al servizio degli altri e per una svolta politica divenuta sempre più pressante per il futuro delle giovani generazioni.

Tutto ciò per me è il senso di FARE POLITICA in trasparenza e senza secondi fini: non sono solo parole ma è la testimonianza della mia vita.

Luciano Principi

candidato al Consiglio Comunale di Senigallia nella lista DIRITTI AL FUTURO

a sostegno del candidato a sindaco Fabrizio Volpini

elezioni settembre 2020