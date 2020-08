Rivoluzione nei gironi, la Pallacanestro Senigallia va a nord Dopo anni, la Goldengas tornerà ad affrontare venete e friulane

99 Letture Sport

Gironi di serie B, è rivoluzione. Resi noti nel pomeriggio di ieri durante il Consiglio Federale i quattro gironi del torneo cadetto che presenteranno nella stagione 2020-21 importanti novità.

Tra le possibilità paventate alla vigilia, è stata scelta la composizione che più ha fatto discutere le formazioni dell’Emilia Romagna già prima dell’ufficializzazione.

Rispetto allo scorso anno il girone delle marchigiane resta infatti il C, ma assieme alle nostre portacolori (6, Fabriano, Ancona, Jesi, Senigallia, Civitanova Marche, Montegranaro) e alle 3 abruzzesi (Roseto, Giulianova, Teramo), non ci sono più proprio le emiliano-romagnole, bensì 5 compagini del Veneto e 2 del Friuli Venezia Giulia. Non una novità assoluta in realtà per le Marche, che già erano finite in un girone simile, ma ormai diversi anni fa.

Ad arrabbiarsi sono state le società dell’Emilia Romagna, tornate ora in un girone B a dir poco singolare, in quanto mischia Lombardia, Emilia Romagna e addirittura 4 club della Sicilia, con un aumento dei costi spropositato. Il presidente Fip Petrucci ha però ratificato le proposte del settore agonistico ed ormai i gironi sono definitivi.

Non è detto che per le marchigiane sia un male: il girone con le emiliano-romagnole della scorsa stagione si dimostrò molto duro, non è escluso che quello di quest’anno, nonostante diversi avversari nel nord inediti, non possa essere un pizzico più abbordabile, benché non manchino squadre forti: su tutti il Cividale, che si presenta niente meno che con Stefano Pillastrini in panchina.

Oltre alle 9 tra marchigiane e abruzzesi, il girone C presenta per il Veneto 2 squadre di Padova (Virtus e Unione Basket), Mestre, San Vendemiano e Vicenza; per il Friuli Cividale e Monfalcone.

Novità anche nelle date: l’avvio è stato posticipato al 15 novembre, con l’auspicio che la pandemia consenta quantomeno accessi parziali nei palasport.

Il debutto della stagione sarà sancito da una Supercoppa che inizierà l’11 ottobre. Le promozioni saranno 4, una per tabellone: nei playoff incroci tra i gironi A e B e tra C e D, esattamente come gli altri anni.

Dunque le marchigiane che cercheranno la serie A2 dovranno battersi contro le compagini del girone più sudista (Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

Niente incroci nei playout invece: direttamente retrocederà solo l’ultima, ai playout andranno le classificate dal 12° al 15° posto ed alla fine le retrocessioni totali, nei 4 gironi, saranno 11.