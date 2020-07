Dalla Emory a Fosforo, da Atlanta a Senigallia “Covid-19: ieri, oggi e domani”: un incontro con il virologo Guido Silvestri per approfondire il tema del virus SARS-CoV-2

Non poteva concludersi altrimenti la seconda e ultima serata della X edizione di Fosforo: la festa della scienza, in questa inedita versione estiva, nella cornice di Piazza Garibaldi a Senigallia.



Venerdì, 31 luglio alle 22, l’ incontro a ben oltre la distanza di sicurezza con il prof. Guido Silvestri in collegamento da Atlanta. La serata, moderata da Marcello Pagliari, avrà come tema “Covid-19: ieri, oggi e domani”. Guido Silvestri senigalliese di origine, è professore ordinario e capo dipartimento alla Emory University di Atlanta nel Stati Uniti. Dal 2001 dirige un laboratorio di ricerca specializzato nello studio dell’infezione da HIV, di cui è considerato uno dei massimi esperti al mondo.

Un incontro per fare il punto sulla situazione attuale nel nostro Paese e nel mondo e su quali siano gli scenari possibili nel prossimo futuro. Non mancano gli appuntamenti per i più piccoli e le loro famiglie: torna il cantastorie Mirko Revoyera, sul palco alle ore 19.00 con le sue mirabolanti fiabe di paura e di riscatto, uno spettacolo divertente per bambini dai 4 anni.

Mentre alle ore 21.00 i divulgatori di fosforo mettono in scena lo “Science Show” con una serie di esperimenti esplosivi, perché la scienza fa anche spettacolo.

Tutte gli incontri sono gratuiti i posti a disposizione per ogni spettacolo sono 200, è possibile prenotarsi attraverso il sito di fosforo: www.fosforoscienza.i