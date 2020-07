Elezioni comunali 2020, FdI: “Al lavoro con la Lega e Forza Italia per intesa politica unitaria” "Fratelli d’Italia è fiduciosa perchè è convinta che le ragioni dell'unità, del buon senso e della maturità politica prevarranno"

262 Letture Politica

Fratelli d’Italia sta lavorando da tempo, e sta ancora continuando a farlo in queste ore, per trovare la sintesi finale per un centrodestra unito, forte, convincente, coeso e alternativo a tutto il centrosinistra, al partito democratico e a quel Maurizio Mangialardi che, dopo aver distrutto quale Sindaco la città di Senigallia, ora ha la faccia tosta di presentarsi quale candidato a Presidente della Regione Marche.



Fratelli d’Italia ritiene, ed è convinta, che chi è stato ed è tuttora il problema e la causa del depotenziamento della sanità locale, del turismo, della crisi occupazionale del territorio e dell’ambiente, non può esserne la soluzione. Mangialardi e tutto il centrosinistra sono la risposta sbagliata ad un territorio locale e marchigiano che meritano piu attenzione, più rispetto e una nuova storia di governo.

Fratelli d’Italia ha ben chiaro che l’unica alternativa a Senigallia sia perciò un centrodestra che svolga il ruolo di motore propulsore per il cambiamento epocale di questo territorio. In queste ore il partito di Fratelli d’Italia ha dimostrato massima apertura al dialogo con gli alleati storici del centrodestra, Lega e Forza Italia, dimostrando lealtà, serietà, coerenza, partecipazione e non manifestando alcun pregiudizio.

Fratelli d’Italia è convinta che le tre forze politiche del centrodestra, insieme, raggiungeranno una piena e condivisa sintesi alla quale potranno unirsi tutti coloro che si ritengono davvero alternativi a Mangialardi, Volpini e al centrosinistra. Fratelli d’Italia è fiduciosa perchè è convinta che le ragioni dell’unità, del buon senso e della maturità politica prevarranno.

Fratelli d’Italia Senigallia