“Un centro commerciale naturale per Senigallia” La proposta di Diritti al Futuro

187 Letture Politica

Diritti al Futuro sostiene ed esprime la propria più convinta adesione al Manifesto per “Un Centro Commerciale Naturale per Senigallia”.

L’idea nasce per richiamare l’attenzione di enti, associazioni, operatori e cittadini sulla necessità di continuare a promuovere l’occupazione, lo sviluppo economico e sociale, il patrimonio immobiliare, la sicurezza e la legalità del nostro centro cittadino.

Anche l’emergenza COVID-19, con tutte le conseguenze prevedibili, sta rendendo problematica la ripresa e la gestione di molte piccole attività, a seguito anche degli inevitabili cambiamenti nei comportamenti d’acquisto dei consumatori (es. commercio online).

Per il perseguimento degli obiettivi sopra citati obiettivi il Manifesto intende, dunque, promuovere, in dieci punti, ogni iniziativa utile e necessaria a difendere l’economia di “prossimità” o “di vicinato” della nostra città.

In particolare:

Le Aggregazioni di Via o di Quartiere (AV/AQ)

Promuovere le AV/AQ, sotto forma di consorzi di imprese (o rete d’impresa) con attività esterna che operano in aree delimitate attraverso una puntuale perimetrazione del territorio effettuata di concerto con il Comune di appartenenza. Le singole aziende, pur mantenendo la loro totale autonomia, una volta consorziate danno vita a una vera e propria nuova impresa, costituita sulla base di una serie di interessi comuni, capace di essere competitiva sul mercato. Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e migliorare l’efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale delle piccole imprese, commerciali e non, consorziate e operanti nell’area perimetrata. Il consorzio si propone inoltre di elevare e qualificare la fruibilità della stessa area, sia attraverso il miglioramento delle attrattive ambientali che dell’offerta di prodotti e servizi.

Carta Valori del Negozio

Esaltare gli elementi che evidenzino la qualità dei suoi prodotti e servizi creati e/o venduti (proposta di valore), unitamente alla capacità di accoglienza e di relazione col cliente. Premiare, inoltre, il livello di collaborazione tra operatori economici coniugando insieme il concetto di competenza e quello di competizione. Offrire al cliente non solo un prodotto ma anche un servizio: da un semplice consiglio alla consegna a domicilio della spesa.

Customer Satisfaction del Negozio

Creare un sistema di Customer Satisfaction che valuti non solo le singole attività ma anche quelle che si promuovono in rete. Un sistema che esalti anche le attività che risultino ben visibili online, con profili social ben curati e tali da persuadere altri potenziali clienti a fargli visita. A questa va aggiunta anche la rilevazione della soddisfazione del personale e dei titolari delle attività nonchè quella della Comunità residente, in termini di raggiungimento degli obiettivi economici e di miglioramento della qualità della vita.

Nuove imprese e nuovi servizi

Favorire sul territorio l’insediamento di nuove imprese, facendosi carico di proporre alle autorità comunali e regionali soluzioni agevolative riguardanti i canoni d’affitto, le utenze, le tasse ed i tributi. E’ noto che l’innovatività dei prodotti o dei servizi è alla base della riuscita del progetto di avvio di nuova impresa. I clienti, infatti, cercano sempre qualcosa di nuovo soprattutto per l’emozione che il bene trasmette e che cerca di continuo. Fondamentale quindi è il supporto alla scelta di tipologia di bisogni che tale prodotto/servizio va a soddisfare all’interno del quartiere, centrale o periferico (cd. nicchie).

Comunicazione on line

Promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, anche in maniera aggregata, sugli strumenti della comunicazione digitale (siti, blog e app social) al fine di consentire una corretta e costante informazione sui beni e servizi offerti e sulla trasmissione dei propri valori, affinchè contribuiscano a valorizzare maggiormente il territorio in cui risiedono.

Fiere e Mercati

Richiamare la presenza dei residenti e degli ospiti con nuove manifestazioni locali, come fiere di settore o mercati con prodotti tipici (Es. riqualificare lo ‘street food’ partendo dai ristoratori italiani e stranieri già esistenti ed attivi in città). La necessità costante di creare nuovi eventi stagionali o annuali a livello cittadino o di quartiere risiede nel fatto di tenere costantemente vivo l’interesse dei cittadini e dei consumatori verso quei settori considerati strategici per lo sviluppo economico e sociale dei territori.

Marchi, codici e disciplinari

Riconoscere lo status di “Negozio storico di Vicinato” quale premio di costanza, impegno ed affidabilità che l’attività ha saputo assicurare ai suoi clienti negli anni. Al negozio, dentro e fuori il perimetro cittadino, potrà essere riconosciuto tale status a partire dai 10 anni di anzianità (bollino di bronzo). Il bollino d’argento e d’oro verranno assegnati ai negozi rispettivamente con 20 e 30 anni di esercizio. Necessità di elaborare disciplinari comuni e codici ‘etici’ per la tutela dei consumatori e la salvaguardia dell’immagine stessa delle attività all’interno del quartiere.

Risorse Umane e Formazione

Assicurare una continua formazione per le piccole imprese, sia sul prodotto che sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Sul prodotto perché è necessario trasmettere, con competenza, le corrette informazioni anche emozionali su ciò che si vende o produce; sulle tecnologie perché la realtà del negozio 4.0 implica che si abbia dimestichezza con il ‘web marketing’, l’acquisizione e gestione dei dati (di cassa come di vendita) ed il visual merchandising (es. vetrine fisiche ed interattive).

Gestione Finanziaria ed Immobiliare

Cercare opportunità di finanziamento attraverso bandi comunali, regionali, nazionali ed europei che sostengano le attività nella trasformazione/riqualificazione dei punti vendita, posti all’interno di centri o periferie commerciali naturali, avvalendosi anche di servizi accreditati (es. Svim) o figure professionali competenti che facilitino la partecipazione delle aziende. Attenzione particolare ai negozi sfitti da utilizzare, previo accordo con i proprietari degli immobili, come vetrina per il made in Marche, ovvero la possibilità per un artigiano o azienda marchigiana di esporre in vetrina i suoi articoli affinchè chi vede venga invogliato all’acquisto (anche on line) o alla visita in azienda.

Cabina di Regia

Costituire una cabina di regia pubblico/privata che decida una strategia ed un Piano Azioni per il Centro Naturale, contenente obiettivi, modalità e tempi di raggiungimento dei risultati.

Inoltre, svolga le seguenti funzioni:

1. Gestire i processi partecipativi e curare i rapporti con:

a. L’Amministrazione Pubblica

b. I Proprietari dei negozi

c. Gli Esercenti

d. I Fornitori (es. Acquisti comuni)

2. Curare l’Amministrazione della Rete

3. Assumere il Coordinamento Commerciale e quello Finanziario

4. Progettare ed Organizzare la formazione del Personale.