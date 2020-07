Hotel Marche ed ex Apt, le idee di Campanile Il candidato sindaco in vista delle elezioni a Senigallia

Il buon governo del bene comune passa attraverso il coordinamento efficace ed efficiente dei diversi enti coinvolti in una scelta.

Per questo Mattia Morbidoni, Coordinatore regionale di Più Europa e candidato alle Regionali e Gennaro Campanile candidato Sindaco di Senigallia vogliono condividere la visione del rilancio di due strutture regionali site a Senigallia.

Da una parte la creazione di una Accademia nazionale dell’Hotellerie per dare continuità al progetto culturale che vede, nella nostra città, un Istituto Superiore Alberghiero di grande qualità ed una schiera di chef, ristoratori ed artigiani del cibo che fanno di Senigallia un punto di attrazione della buona cucina.

Una parte dell'immobile sarà inoltre adibita ad ostello per i giovani, riprendendo una esperienza del passato ma che diventa indispensabile per dare possibilità di studio e di perfezionamento oltre che di lavoro.

La seconda struttura è l’APT antistante che vogliamo divenga sede dell’associazionismo, particolarmente vivace nella nostra città, un luogo dove le varie associazioni possano convivere e, attraverso il coworking, cooperare per raggiungere le loro finalità. Spesso oggi le nostre associazioni non hanno una sede dignitosa oppure sono a casa del Presidente.

L’incontro delle nostre visioni regionali e cittadine rappresenta il motore del cambiamento necessario per tornare a proporre in visione prospettica, un motore che punti a sostenere e rilanciare, attraverso la formazione di eccellenza, il sistema produttivo ed il tessuto economico.

Mattia Morbidoni

Candidato alle Elezioni Regionali

Gennaro Campanile

Candidato a Sindaco