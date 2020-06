Nomi di gran prestigio per lo Sportivo dell’Anno Anche Malagò e Nibali parteciperanno all'evento senigalliese

Nomi di grande prestigio alla 22^ edizione dello “Sportivo dell’anno”, che in questa occasione – come preannunciato – si potrà seguire giovedì prossimo dalle ore 21.00 su Facebook e Instagram.

Lasciata per ovvie ragioni la piazza del Foro Annonario per approdare su quella social, la manifestazione sarà comunque ancora caratterizzata dalla presenza di volti molto noti dello sport nazionale e locale.

Ad aprire la serata con il suo saluto sarà il Presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha dimostrato il suo apprezzamento verso un appuntamento ormai storico nella nostra regione. Tutte da seguire le interviste con altri straordinari campioni: il capitano della Lube Osmany Juantorena, che prima dello lockdown aveva in corso una striscia di successi eccezionali, lo “squalo” Vincenzo Nibali, testimonial delle Marche che si sta preparando al Mondiale di ciclismo di settembre e poi, in successione, al Giro ed alle Olimpiadi di Tokio 2021, e Ciro Ferrara con il quale sarà ripercorsa una carriera ricca di successi con le maglie del Napoli e della Juventus.

Firme illustri, che non hanno mancato di dare la loro disponibilità a partecipare all’evento di giovedì sera.

Al loro fianco, ovviamente, gli sportivi locali. Ad iniziare dai capitani delle squadre senigalliesi: Rossella Berluti della Miv, Lisa Cattalani della MyCicero, Mirco Pierantoni della Goldengas, Nicola Vitali della Fc Vigor.

Ma anche due giovani che stanno vivendo un’avventura sportiva ad alti livelli: Edoardo Del Cadia, che nella prossima stagione esordirà nella Ncaa con la canotta della University of Nevada e Luca Belardinelli, calciatore dell’Empoli e punto fermo della Nazionale di categoria. A contrappuntare il tutto, anche alcune clip musicali realizzate però da ragazzi molto legati al mondo dello sport: Marco Paialunga, già capitano della Barzetti ed attuale responsabile del settore giovanile della Pallacanestro Senigallia, Tommaso Conti e Sofia Pierfederici, appassionato cestista il primo e pluricampionessa italiana all’Olimpiade della danza la seconda, e infine il consigliere delegato allo sport Lorenzo Beccaceci, per l’occasione accompagnato dalla voce di un’interprete raffinata come Vanessa Chiappa.

Infine la premiazione dello “Sportivo dell’anno” Francesco Alessandroni, alla presenza delle autorità che patrocinano l’iniziativa: il Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, il Presidente di Coni Marche Fabio Luna, il Presidente di Ussi Marche Andrea Carloni e Claudio Rovelli, Presidente della Bcc di Pergola e Corinaldo come sempre partner dell’evento.

Organizzata dall’agenzia Nerosubianco, la serata sarà come sempre condotta dal giornalista Fabio Girolimetti ed è dedicata a Giuliano De Minicis, da sempre mente creativa di questi ventidue anni dello “Sportivo dell’anno”.