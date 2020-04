Ecco l’Hotel Covid di Senigallia La struttura mira a ridurre la pressione sull'ospedale senigalliese

E’ quasi tutto pronto per il nuovo hotel Covid di Senigallia, il primo realizzato nelle Marche.



Mercoledì 8 aprile si è svolto l’ultimo sopralluogo da parte della Caritas e del Comitato “Un Aiuto per l’ospedale di Senigallia”, che si stanno attivando per la struttura destinata ad accogliere chi ha sofferto di Coronavirus.

La residenza mira in primo luogo a ridurre la pressione sull’ospedale di Senigallia ospitando persone (circa 40 i posti disponibili) che, dopo essere state in ospedale e clinicamente guarite pur ancora positive al Covid, non possono tornare nella propria abitazione in quanto questa è priva di adeguati spazi di isolamento.

Gli ospiti dell’albergo, messo a disposizione dai proprietari della struttura, avranno durante la loro permanenza il supporto di medici, psicologi e usufruiranno di un servizio di catering.