Senigallia ospedale Covid, “cittadini disorientati” Interviene il Comitato Facciamo Eco

Nati come Comitato civico, Senigallia Facciamo Eco, con la ferma volontà di contribuire a tutelare l’intera Comunità, nella drammaticità di quanto sta accadendo, come Cittadini ci sentiamo chiamati a condividere alcuni interrogativi per il bene dell’intera collettività.

Sappiamo che l’Ospedale di Senigallia da metà Marzo è stato classificato dalla Regione Marche come Ospedale COVID (cioè Ospedale per la cura dei malati di Coronavirus). Soltanto ALCUNI Ospedali della Regione sono stati scelti come ospedali COVID, tra cui, oltre Senigallia, quelli di Jesi, Civitanova e Camerino, e si dovranno occupare della gestione ESCLUSIVA dei malati di Coronavirus.

L’Ospedale COVID di Senigallia, sebbene non avesse ancora casi del proprio territorio, ha dimostrato solidarietà ed è iniziato il trasferimento a Senigallia di numerosi pazienti provenienti dalla zona più colpita, la provincia di Pesaro e Urbino. Nonostante il nostro Ospedale avesse raggiunto un delicato equilibrio dopo il primo consistente afflusso di malati, è stato imposto un ulteriore sforzo alla struttura, portando sino a oltre 100 i posti letto dedicati a questa malattia.

Da numerosi articoli di stampa apprendiamo che la Regione Marche si sta attivando per dare risorse agli Ospedali come il nostro, che stanno subendo uno stress importante e che hanno bisogno di sostegno, ma sembrerebbe che il territorio di Senigallia venga completamente dimenticato, nonostante la situazione di difficoltà che sta vivendo il personale negli spazi riadattati del nostro Ospedale.

Quale supporto sta ricevendo il nostro generoso Ospedale?

Esso appare dimenticato ! Se innanzitutto non vengono segnalate (o peggio nascoste) le difficoltà in essere da parte delle autorità locali, come possono emergere le richieste di sostegno necessarie?

E difatti, il nostro Ospedale non sta ricevendo supporti veri!

È d’obbligo il confronto con altri vicini Ospedali che, come il nostro, hanno fatto uno sforzo simile ed hanno anche essi dato disponibilità ad un servizio così impegnativo, perché rileviamo per essi prospettive e progetti diversi stando ai numerosi articoli di stampa e ai dati diffusi dalla Regione Marche.

Procedendo da nord a sud troviamo:

Ospedale di Urbino – sebbene ancora ospiti malati, NON è classificato come COVID ed ha la prospettiva futura di uscire dalla difficile situazione. Riceverà sostegno con personale sanitario specializzato.

Ospedale di Fano – NON è classificato come COVID

Ospedale di Pesaro – con numerosi malati, NON è tuttavia classificato come COVID. Riceverà sostegno con personale sanitario specializzato.