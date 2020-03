“Senza tutela ai sanitari, rischiamo il collasso” Cisl ancora preoccupata per il personale medico

“Senza l’adeguata tutela degli operatori, il sistema marchigiano rischia il collasso”.

Lo dichiara Luca Talevi, Segretario generale della Cisl Fp Marche, intervistato dal Tgr Marche.

I sindacati continuano a chiedere non solo protezioni dal Coronavirus, ma anche il monitoraggio, tramite tamponi, di tutti gli operatori sanitari della regione, per scongiurare il pericolo di nuovi contagi in ambito ospedaliero.