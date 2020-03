Confartigianato Trasporti Marche: “no a chiusura autogrill dopo le 18” Chiesti chiarimenti anche sulla circolazione

Confartigianato Trasporti ha chiesto un chiarimento sul decreto ministeriale 115/2020 pubblicato il 13 marzo in base al quale è stato definitivamente assicurato che domenica 15 e 22 marzo sono state eliminate come giornate di divieto di circolazione dal calendario per tutti i mezzi pesanti sopra le 7,5 ton per il trasporto nazionale e che limitatamente al trasporto internazionale i divieti sono stati eliminati fino a successivo provvedimento.

Pertanto si potrà circolare sia in Italia che in direzione estero senza alcuna limitazione.

Inoltre Confartigianato Trasporti stigmatizza le chiusure anticipate degli autogrill alle ore 18 sottolineando che “autisti o padroncini che sono fuori per diversi giorni, non trovano servizi igienici, punti di ristoro ed aziende committenti che per eccesso di prudenza non fanno scendere i conducenti dal camion e non ti fanno accedere ai servizi ed alle mense, trattati da untori”.