Coronavirus, i contagi in Italia oltre quota 10.000 I dati al 10 marzo: 8.514 attualmente ammalati, 394 nelle Marche con 18 decessi, di cui tre a Senigallia solo nell'ultimo giorno

Non è escluso che nelle prossime ore vengano decise misure ancora più restrittive per contrastare il Coronavirus, almeno in alcune Regioni.

E’ il caso della Lombardia e del Veneto, che hanno paventato la possibilità di chiudere tutti i luoghi di lavoro e i trasporti, ad eccezione dei servizi essenziali come gli alimentari e le farmacie.

Intanto al 10 marzo i contagiati in Italia sono 8.514 (10.149 dal primo ufficialmente registrato il 21 febbraio): 631 i decessi.

Circa il 10% è ricoverato in terapia intensiva.

sono 394 con 18 morti: 3 persone sono decedute nell’ospedale di Senigallia il 10 marzo. Nelle Marche, i contagiatisono decedute nell’ospedale di Senigallia il 10 marzo.