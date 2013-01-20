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Luglio si apre con teatro e archeologia: ecco i primi appuntamenti del mese

Senigallia parte con la terza edizione della rassegna teatrale e con un appuntamento culturale dedicato all’archeologia del territori

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Area Archeologica La Fenice di Senigallia - interno

Senigallia parte con la terza edizione della rassegna teatrale e con un appuntamento culturale dedicato all’archeologia del territorio.

Con l’arrivo di luglio prende il via un nuovo mese di appuntamenti estivi da non perdere, con un ricco calendario di eventi pensati per coinvolgere il pubblico di ogni età tra teatro, cultura e momenti di incontro all’aperto.

Tra gli eventi in programma di domani, mercoledì 1 luglio, alle 21:30, ai Giardini della Scuola Pascoli di Senigallia, si terrà la prima delle cinque serate della terza edizione di “’L curtil d’l stori(e)”. La prima serata, dal titolo “Porca Miseria!”, vedrà protagonista la compagnia “I Gira…soli” in uno spettacolo interamente recitato in dialetto marchigiano.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. Per l’occasione il giardino della scuola si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, offrendo al pubblico una serata all’insegna della tradizione e della cultura popolare marchigiana.

Non mancherà anche la prima di nove tappe dedicate alla storia e all’archeologia della città. Alle 21.30, nell’Area archeologica La Fenice, torna “Senigallia Sotterranea” con l’incontro “Dialoghi di archeologia. Vitruvio, l’archeologia che diventa storia e civiltà”, che vedrà la partecipazione di Paolo Clini, professore dell’Università Politecnica delle Marche.

Un’occasione per cittadini e visitatori di immergersi nel passato e riscoprire il patrimonio culturale di Senigallia attraverso il racconto di uno dei maggiori esperti del settore.

Cristina Alfieri
Cristina Alfieri
Pubblicato Martedì 30 giugno, 2026 
alle ore 12:45
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