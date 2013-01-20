Un nuovo ecografo in dotazione al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia Strumentazione diagnostica è stata donata alla Unità Operativa diretta dalla Dr.ssa Cristina Scala da parte della Fondazione Leopoldo Uccellini

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Un nuovo ecografo in dotazione al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia:

la strumentazione diagnostica è stata donata alla Unità Operativa diretta dalla Dr.ssa Cristina Scala da parte della Fondazione Leopoldo Uccellini. La cerimonia di consegna dello strumento si è svolta alla presenza della Direzione Sanitaria della AST Ancona, della Direzione medica ospedaliera, dei professionisti del reparto, dei rappresentanti della Fondazione, del Vescovo e del Sindaco, a coronamento di un percorso che permetterà di migliorare le cure e l’assistenza ai pazienti.

Lo scorso 31 marzo, a Palazzo Leopoldo Uccellini, si era svolto un Galà benefico nel corso del quale erano stati raccolti preziosi fondi che hanno reso possibile alla Fondazione l’acquisto dell’ecografo ed altre iniziative. Da parte della Direzione Strategica Aziendale e dai professionisti del reparto giunge un grazie di cuore alla Fondazione e a tutti i donatori, sia del mondo imprenditoriale sia sostenitori privati, per la generosità e la sensibilità dimostrate. E la stessa Fondazione desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò: Azimut, Capitani Minuterie Metalliche, BCC di Ostra e Morro d’Alba, la Cantina Mattei, Monica De Pau, Massimo D’Ambrosio, Giancarlo Giulietti, Roberto Martarelli, Walter Pellegrino, Simonetta Pelliccia, per la sensibilità e l’attenzione mostrate verso il territorio.

“Questa donazione – dicono dalla Fondazione Leopoldo Uccellini – rappresenta un simbolo tangibile del legame forte fra il territorio e le sue strutture sanitarie, la dimostrazione che, quando si uniscono le forze, la solidarietà può trasformarsi in un gesto concreto e in una risorsa preziosa per la tutela della salute di tutti”. “Ringraziamo sentitamente la Fondazione Leopoldo Uccellini per questa donazione utile e mirata – afferma la Dr.ssa Cristina Scala – perché è una tecnologia fondamentale per l’attività quotidiana degli Anestesisti Rianimatori in terapia intensiva, in anestesia, in terapia del dolore e nell’ambito degli accessi vascolari. Questo nuovo apparecchio, che si aggiunge agli ecografi già presenti, permette di elevare gli standard di sicurezza e precisione diagnostica”. Da venti anni in prima linea nella valorizzazione storico-culturale e nel sostegno attivo alla sanità, la Fondazione Leopoldo Uccellini firma un nuovo e importante capitolo nel segno della solidarietà territoriale.

Ast Ancona